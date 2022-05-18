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派對房業四成未收到補貼 「執咗可能冇咁傷」

【明報專訊】新冠疫情持續兩年，重創不少行業，隨着周四（19日）起放寬第二階段社交距離措施，所有表列處所終可重開。香港蔴雀娛樂公司主席張家寧表示，兩年疫情間業界已被停業長達374日，盼政府以平常心對待往後疫情，勿再勒令處所停業。香港派對場地協會會長林漢然透露，現時派對場地數目較疫情前只剩七至八成，而當中有一半曾轉手或頂手，亦有四成派對場地仍未收到政府補貼。

場地剩七八成 半數曾轉手

林漢然說，他早前亦出售其在觀塘及旺角開設的派對場地，知悉買家其後亦做不住，再將場地轉售他人，認為情况誇張。他指這次停業「很傷」，幸能避過去年12月黃金檔期，稱12月因聖誕節，業界可做到較平日多3至4倍生意。林漢然又說，有四成派對場地仍未收到政府補貼，「如果冇咗救急嘅作用，我哋捱多三四個月白交租，執咗佢可能仲冇咁傷」。

麻將館：部分員工停業時需借錢或轉行

張家寧則說，麻將館在逾兩年疫情間，停業時間長於一年，第五波停業最久，「反而打咗疫苗，我哋停得仲誇張！」他認為市民都很合作，大部分人已接種疫苗，盼政府不要再勒令處所停業。他透露，停業期間，員工斷斷續續放無薪假，需轉行送foodpanda，到方艙醫院上班，亦有部分員工需向他借錢度日，「有積蓄嘅都好啲，沒積蓄嘅真係要借錢」，他說自己亦靠積蓄度日，形容積蓄已用得「七七八八」，「總之就好重傷喇！」

（新冠疫情）

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