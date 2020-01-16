社交距離如期明放寬 林鄭：疫情仍穩風險可控 堂食延長至晚十二 麻將館酒吧卡拉OK重開

據第二階段社交距離措施放寬安排，599F下的餘下表列處所可重開，包括酒吧、酒館、浴室、派對房間、夜店或夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所和郵輪，酒吧可營業至凌晨2時；晚市堂食周四起可延長至晚上12時，宴會人數上限亦由20增至120（見表）。

周末預約增 派對房：盼3月內回復疫前五成生意

香港派對場地協會會長林漢然表示，業界已準備好開業，其經營的派對場首3個月的周末預約達七成，他期望3個月內業界整體可恢復疫前五至六成生意。林稱是次開業前，部分同業會找清潔公司消毒，或為場地噴上防菌塗層，「雖然防疫規例冇特登寫上去，但香港人咁小心，如果我哋啲消毒設備唔足夠，衛生情况做得唔好，客人嚟嘅意欲都減低」。惟他亦擔心第六波疫情來臨，場地將再被封，稱商戶處被動角色，「都冇嘢可以做到」。

竹館添置空氣清新機 麻將「局局消毒」

位於銅鑼灣的香港蔴雀娛樂公司，員工昨天亦加緊為店舖大掃除，以消毒藥水清潔麻將和桌椅等，又為店舖安裝新的空氣清新機，並於每塊隔版貼上「安心出行」二維碼。公司主席張家寧說，店舖已做納米消毒，清洗冷氣，亦換了部分冷氣機，更換所有抽氣扇及隔版。他說開業後會於每個座位旁放消毒洗手液，每個牌局完結後亦會以酒精消毒麻將。

張家寧續說，其麻將館做街客為主，有客人知悉周四可重開，已開始致電查詢。近日確診個案徘徊200至300宗，被問到會否擔心第六波疫情爆發、屆時又被停業，張嘆一口氣，稱政府應以平常心對待往後疫情，「上一波乜嘢都封晒，都係過萬宗咁上」。

宴會人數放寬 黃家和：近3月擺酒預訂達七八成

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，自4月21日起放寬首階段社交距離措施，承接母親節及數個周末長假期，餐飲業生意已回復至疫前75%，預期明日起食肆營業時間延長，生意可再上升，料回復至85%甚至九成，未來第三階段放寬後，食肆沒有營業時間限制，生意可更理想。

至於宴會人數上限增至120，黃家和稱對專做婚宴的酒樓有幫助，惟一枱只可坐8人，只做到小型婚宴酒席。他透露酒樓3個月內的婚宴酒席預訂已達七至八成，惟較少人預訂半年以至一年後的日子，因客人憂慮未來疫情狀况。對於疫情發展，他明言「唔知聽邊個專家講先啱」，只好自行做足防疫措施，「唔理得咁多」。

明報記者

（新冠疫情）