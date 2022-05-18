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林鄭稱續推疫苗通 不被專家牽着走 高本恩：未見強力理據撐必須3針

【明報專訊】港大學者高本恩及陳德光近日建議政府豁免60歲以下成年人用疫苗通行證，特首林鄭月娥昨回應稱，本月底會續落實第三階段疫苗通要求，即大部分人要打3針，又稱政府不會被專家牽着走。高本恩昨引述研究表示，20至59歲成年人打3針後，防重症成效只比打兩針高3.3至6.8個百分點，未有強而有力的理由將打3針變成必要要求。

本月31日將實施第三階段疫苗通，除非有康復者證明或豁免，否則要打3針才可進入表列處所。

林太昨稱，會如期推第三階段疫苗通，稱打針雖不能完全防感染，但可減重症或死亡風險。林太說，不同專家不同看法，不想逐一評論，又稱專家沒直接參與制定政策，「特區政府和我本人，不是讓專家牽着走，他們只是為我們的一籃子考慮因素提供多些看法，我們最終會平衡公共衛生的需要、香港經濟的需要和市民的接受程度而作出我們認為最適合的做法」。

成人3針防重症成效 高本恩引研究：高3至7百分點

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩昨向本報表示，措施需交由政府擬定，他一直就疫苗效用提出不同建議，相信政府已考慮相關證據，而其文章若能引起公眾就措施討論，已對本港有裨益（good for Hong Kong）。他引述港大醫學院研究數據稱，20至59歲者打兩針復必泰的預防重症成效為95.2%，3針為98.5%，相差約3.3個百分點；打3針科興防重症成效為98.5%，比兩針多約6.8個百分點。他說年輕成年人打兩針已足夠預防重症死亡，第三針只將成效從「非常高」提升至「非常、非常高（very very high）」，對清零難再有明顯助益，未有「強而有力的理由（strong justification）」下，不應透過疫苗通將3針變成「必要（necessary）」，重申應容年輕成年人決定是否打第三針。

高本恩料2至4周後迎第六波

前日now新聞引述高本恩稱本港已進入第六波疫情，高本恩昨向本報澄清，本港疫情正處於U形低位，估計確診未來2至4周單日新增個案將上升，屆時會迎來第六波。

許樹昌：英數據見需打加強劑

另外，據英國衛生當局上周公布數據，65歲或以上者打兩針後14至174日，預防重症的成效達90.9%，打兩針175日起跌至73.4%；打第三針加強劑後14至34日，成效升至95.8%。中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，數據反映需打一針加強劑。他說，抗體水平和T細胞反應會隨時間下跌，另要考慮打科興者打3針才視為完成接種。

許又說，60歲以下者也有高暴露群組，如醫護、跨境貨車司機等，又稱年輕成年人不打一針mRNA疫苗作加強劑，「長新冠」風險亦較高。此外，許認為本港仍要控制疫情，否則或影響與內地通關。

（新冠疫情）

相關字詞﹕第三針 疫苗通行證 許樹昌 林鄭月娥 高本恩 疫情第六波 疫情第五波 新型冠狀病毒

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