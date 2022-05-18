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「御善」爆發夜有除罩飲食 防護中心：跟進有否瞞報

【明報專訊】觀塘「御善私房菜」群組持續擴大，昨再揭1個職員及8個顧客染疫，群組累計1個職員和19個顧客確診。衛生防護中心前日公布，所有個案均否認曾在御善用膳，報稱到場領外賣或短暫逗留，惟中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，經深入調查後發現5月9日當晚有聚會，其間有人除口罩飲食，相信因而造成爆發，會跟進是否有染疫者瞞報，將嚴肅處理。

沒登記食肆牌 食環巡查未見違規

有別一般食肆，防護中心前日公布御善無掃描顧客的疫苗通，據食環署「持牌食肆及工廠食堂名單」，御善位於觀塘成業工業大廈的地址沒登記食肆或工廠食堂牌照。

食環署回覆稱，御善持食物製造廠牌，據《食物業規例》，處所需領食肆或工廠食堂牌照，方能出售膳食或部分不含酒精的非瓶裝飲品並供人在內飲食，違例者可被罰5萬元及監禁6個月。食環署稱，前日曾巡查御善，無發現違反上述規例、第599F及第599L章等規例，將繼續留意上址及適當跟進。

歐家榮昨補充，據現時資料有43個顧客、4個職員及兩個負責人曾到御善，中心已要各人接受核酸檢測。歐說，群組染疫者曾悉數否認在御善用膳，惟隨更多個案浮現，中心調查時發現「有啲嘢解釋唔到」，深入了解後有人報稱御善當晚有「朋友間的聚會」或「工作會議」，有患者稱場合屬「慶功、試食會」，場所「有食物」，而參加者並非全部相識，中心已就事件通知食環署。

歐家榮：發現「有啲嘢解釋唔到」

他表示，追蹤辦一般會根據病人提供的資料調查，若發現可疑，將透過不同手段了解，中心將跟進是否有人違反《預防及控制疾病條例》，向衛生主任提供虛假資料。

（新冠疫情）

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