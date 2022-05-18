港聞

港聞一

東涌譚仔3宗 本月現5飲食群組 即時繁殖率「破1」 防護中心料漸升

【明報專訊】本港昨增328宗新型冠狀病毒個案，於過去11日首次回升至逾300宗，最新病毒即時有效繁殖率平均值已升破1，即每名患者可傳染逾1人。同時，衛生防護中心昨揭本月第五個涉飲食群組，3名互不相識、「左右隔籬」的食客上周三在東涌富東邨富東廣場「譚仔雲南米線」午膳後驗出陽性，約200名食客及50名員工須接受強制檢測。中心傳染病處首席醫生歐家榮認為，過去兩周每日個案維持200至300宗，不見升或跌，「似乎停咗喺呢個水平」，相信與市民增加出行和外出用膳有關，籲市民緊記個人衛生。

3食客坐「左右隔籬」 疑短距離傳播

本港每日新增個案於上月29日回落至少於400宗，其後一直徘徊於約200至300宗水平。衛生防護中心本月初起重新公布爆疫群組，至昨錄得5個涉患者曾進食的群組，其中星月樓、新旺會及御善仍在擴大，昨共增18宗個案（見圖）。最新公布的東涌富東廣場譚仔群組涉3名互不認識的患者，於5月11日上午11時半至下午1時半光顧，其後快速測試呈陽性；當局另派員到場採集環境樣本及調查。歐家榮說，其中一名40歲男患者到訪食肆當日病發及檢測陽性，不排除是感染源頭，而3人餐桌為「左右隔籬」，懷疑因除口罩進食時出現短距離傳播，當局會要求3人提交拭子樣本核酸檢測及病毒基因排序。

譚仔雲南米線回覆查詢時表示，昨接獲通知3名患者曾到訪分店，已即時關閉該分店並聘請清潔公司消毒，其後將按政府指引重新營業。

御善增9宗 星月樓增8宗

至於規模最大的上環星月樓群組昨再增8宗，包括5名食客、兩名侍應及一名廚房工，群組增至64人。兩名侍應有病徵，分別於5月11日及12日快測陽性；廚房工最後於爆疫兩日後即5月9日上班，同日發病及快測陽性。紅磡新旺會桌球館昨增1顧客染疫，觀塘御善私房菜則再錄9宗（見另稿）。

歐家榮補充，病毒基因排序顯示星月樓、新旺會及元朗牡丹金閣群組均涉本地流行的Omicron BA.2.2亞型，惟有少許差異，相信群組間無關聯。他又稱，新旺會兩名近日抵港顧客染疫，病毒基因排序證實所帶病毒屬本地流行病毒株，改列本地感染。

歐家榮：似停咗喺日增二三百水平

據港大公共衛生學院，病毒即時有效繁殖率平均值於5月10日升至1.02。歐家榮昨提及，過去7天平均每天新增282宗個案，再前7天平均日增286宗，沒有上升或下降趨勢，形容「似乎停咗喺呢個水平」。至於近日有多個群組，他說逐步放寬社交措施後，市民增外出用膳致傳播風險，另透露有不少涉兩宗個案的群組，惟因規模很小而不公布。他認為，目前疫情處於穩定水平，惟料即時繁殖率將慢慢攀升，若持續上升則代表社區或存爆發，籲市民緊記個人衛生。

林鄭月娥昨晨出席行會前表示，最近半個月宗數處於「膠着」，又解釋當本地確診個案沒減少，但人流隨放寬社交措施而增加，即時繁殖率便會上升。不過，她說近日只有約三成污水樣本驗出病毒，較一個月前幾乎每樣本都呈陽性已大幅改善，且醫院重症病人不多、有大量隔離病牀等，認為本港已穩控疫情，市民毋須太擔心。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕林鄭月娥 新冠疫情 新旺會桌球館 星月樓 譚仔雲南米線

上 / 下一篇新聞

「御善」爆發夜有除罩飲食 防護中心：跟進有否瞞報
「御善」爆發夜有除罩飲食 防護中心：跟進有否瞞報
林鄭稱續推疫苗通 不被專家牽着走 高本恩：未見強力理據撐必須3針
林鄭稱續推疫苗通 不被專家牽着走 高本恩：未見強力理據撐必須3針
社交距離如期明放寬 林鄭：疫情仍穩風險可控 堂食延長至晚十二 麻將館酒吧卡拉OK重開
社交距離如期明放寬 林鄭：疫情仍穩風險可控 堂食延長至晚十二 麻將館酒吧卡拉OK重開
派對房業四成未收到補貼 「執咗可能冇咁傷」
派對房業四成未收到補貼 「執咗可能冇咁傷」
日准美澳泰星旅團入境 業界料下月港有份
日准美澳泰星旅團入境 業界料下月港有份
護老者85%抑鬱 疫訊不足釀困境
護老者85%抑鬱 疫訊不足釀困境
新加坡國大副校梅彥昌 明夏接掌城大
新加坡國大副校梅彥昌 明夏接掌城大
私隱署研封Tg 業界憂「殺錯」無辜 消息指要求刪「起底」信息不果 引《私隱例》限用
私隱署研封Tg 業界憂「殺錯」無辜 消息指要求刪「起底」信息不果 引《私隱例》限用
反修例案刑期 律政司覆核首敗 學生社服近完成 官指改判囚或「雙重刑罰」
反修例案刑期 律政司覆核首敗 學生社服近完成 官指改判囚或「雙重刑罰」
涉縱火案 「12港人」多一子認毁財產
涉縱火案 「12港人」多一子認毁財產
黎智英蘋果3案合併 交高院審
黎智英蘋果3案合併 交高院審
的士私了案身亡被告疑避警查失足 警上門查限聚噪音 死者爬出外牆墮樓
的士私了案身亡被告疑避警查失足 警上門查限聚噪音 死者爬出外牆墮樓
爆眼老師出版社參書展遭拒 貿發局拒評
爆眼老師出版社參書展遭拒 貿發局拒評
教師自薦獲聘後告吹 覆核「須經教局聘請」勝訴
教師自薦獲聘後告吹 覆核「須經教局聘請」勝訴
議員倡方程式計最低工資 勞福局：未必反映民情
議員倡方程式計最低工資 勞福局：未必反映民情
大灣區GBA新聞：廣深莞招人才政策盡出 3地派錢「搶人」 港澳青年灣區創業就業補貼攻略
大灣區GBA新聞：廣深莞招人才政策盡出 3地派錢「搶人」 港澳青年灣區創業就業補貼攻略
大灣區GBA新聞：穗百年火車站變身博物館今開幕
大灣區GBA新聞：穗百年火車站變身博物館今開幕
大灣區GBA新聞：廣州鼓勵買新能源車 「回水」近2萬
大灣區GBA新聞：廣州鼓勵買新能源車 「回水」近2萬
餵藥殺女 抑鬱婦囚4年 感化報告指歸咎林鄭 辯方：溝通誤會
餵藥殺女 抑鬱婦囚4年 感化報告指歸咎林鄭 辯方：溝通誤會
七旬婦溺亡 家屬斥救生員「只坐不望」
七旬婦溺亡 家屬斥救生員「只坐不望」
10年最大宗空運K仔 海關檢8600萬元貨拘5男
10年最大宗空運K仔 海關檢8600萬元貨拘5男
澳門酒店連殺兩女 疑犯湖南落網
澳門酒店連殺兩女 疑犯湖南落網
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿臻探監 助轉達牆內外「心事」 范國威：離開者沒虧欠，只有祝福
【Emily】阿臻探監 助轉達牆內外「心事」 范國威：離開者沒虧欠，只有祝福
【Emily】國際不再恐同日 歐領事滿面彩虹
【Emily】國際不再恐同日 歐領事滿面彩虹
【Emily】48人次應考 竹篙灣試場功成身退
【Emily】48人次應考 竹篙灣試場功成身退
【Emily】民調：六成人指青年上流機會遜10年前
【Emily】民調：六成人指青年上流機會遜10年前
【Emily】陳日君被捕 教友林鄭：執法不涉感情
【Emily】陳日君被捕 教友林鄭：執法不涉感情
【Emily】江玉歡報讀理大房產博士 期待返學
【Emily】江玉歡報讀理大房產博士 期待返學