東涌譚仔3宗 本月現5飲食群組 即時繁殖率「破1」 防護中心料漸升

3食客坐「左右隔籬」 疑短距離傳播

本港每日新增個案於上月29日回落至少於400宗，其後一直徘徊於約200至300宗水平。衛生防護中心本月初起重新公布爆疫群組，至昨錄得5個涉患者曾進食的群組，其中星月樓、新旺會及御善仍在擴大，昨共增18宗個案（見圖）。最新公布的東涌富東廣場譚仔群組涉3名互不認識的患者，於5月11日上午11時半至下午1時半光顧，其後快速測試呈陽性；當局另派員到場採集環境樣本及調查。歐家榮說，其中一名40歲男患者到訪食肆當日病發及檢測陽性，不排除是感染源頭，而3人餐桌為「左右隔籬」，懷疑因除口罩進食時出現短距離傳播，當局會要求3人提交拭子樣本核酸檢測及病毒基因排序。

譚仔雲南米線回覆查詢時表示，昨接獲通知3名患者曾到訪分店，已即時關閉該分店並聘請清潔公司消毒，其後將按政府指引重新營業。

御善增9宗 星月樓增8宗

至於規模最大的上環星月樓群組昨再增8宗，包括5名食客、兩名侍應及一名廚房工，群組增至64人。兩名侍應有病徵，分別於5月11日及12日快測陽性；廚房工最後於爆疫兩日後即5月9日上班，同日發病及快測陽性。紅磡新旺會桌球館昨增1顧客染疫，觀塘御善私房菜則再錄9宗（見另稿）。

歐家榮補充，病毒基因排序顯示星月樓、新旺會及元朗牡丹金閣群組均涉本地流行的Omicron BA.2.2亞型，惟有少許差異，相信群組間無關聯。他又稱，新旺會兩名近日抵港顧客染疫，病毒基因排序證實所帶病毒屬本地流行病毒株，改列本地感染。

歐家榮：似停咗喺日增二三百水平

據港大公共衛生學院，病毒即時有效繁殖率平均值於5月10日升至1.02。歐家榮昨提及，過去7天平均每天新增282宗個案，再前7天平均日增286宗，沒有上升或下降趨勢，形容「似乎停咗喺呢個水平」。至於近日有多個群組，他說逐步放寬社交措施後，市民增外出用膳致傳播風險，另透露有不少涉兩宗個案的群組，惟因規模很小而不公布。他認為，目前疫情處於穩定水平，惟料即時繁殖率將慢慢攀升，若持續上升則代表社區或存爆發，籲市民緊記個人衛生。

林鄭月娥昨晨出席行會前表示，最近半個月宗數處於「膠着」，又解釋當本地確診個案沒減少，但人流隨放寬社交措施而增加，即時繁殖率便會上升。不過，她說近日只有約三成污水樣本驗出病毒，較一個月前幾乎每樣本都呈陽性已大幅改善，且醫院重症病人不多、有大量隔離病牀等，認為本港已穩控疫情，市民毋須太擔心。

明報記者

（新冠疫情）

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