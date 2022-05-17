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2022年5月17日星期二
港聞二
針後亡 疫苗保障基金首賠200萬 66歲婦打復必泰後心肌炎死 專家委會不確定關係
聶德權：疫苗通結束時間未確定
「御善」累計11染疫 40人均稱取外賣開會 即時繁殖率貼近1 高本恩：港進第六波
滿65歲長者下月起分階段申請樂悠咭
降解散門檻 記協下月周年大會表決
新世界居屋選址元朗 最快2027竣工 招國偉：補地價1/3較合理 本研社質疑早年改劃避收地
修例後接368「起底」投訴 刑事查66宗拘6人 私隱專員：擬就屢犯平台設黑名單
「12港人」3子涉縱火 廖子文認損壞財產罪
消委驗腸仔 百佳惠康停售自家產品 另3款檢獸藥代謝物 「厨師腸」超標13倍
壹違契案 周達權：黎擁力高最高權
七旬婦溺亡 醫生：死因蛛網膜下出血
獲永利2200萬合約 冷氣承辦商控賄賂
首長級公務員考績制 成立小組檢討 議員倡公僕引入KPI 聶德權：需考慮工作可操控性
被問去留 聶德權：建設香港貢獻國家初心不變
3黨派晤李家超 倡議政策未提組班
新聞處系統故障 通報警方
無交申報書 立會兩參選人囚3周
大灣區GBA新聞：和睦家落子深圳 連線港穗高端醫療 盼跨境用藥轉診發揮三地優勢
大灣區GBA新聞：首季經濟增長 灣區暫港獨跌 剩澳門未公布 疫熾深莞增速受壓
大灣區GBA新聞：回歸25周年展 港地標天河任「打卡」
灣區手記：早買早享受 遲買更優游 ／文：尚東美
「違國安」社工難註冊 狄志遠憂寒蟬 修訂範圍被指過闊 羅致光：勿製恐慌
《求是》：國安法防向內地倒灌風險
黑幫叔父壽宴 219人犯聚罰款百萬
舍員涉狎女童 官斥女警不斷追問受害者
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【Emily】港大圖書館110歲 校友貼相懷緬過去
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【Emily】M+戲院6‧8開幕 首映《阿飛正傳》4K修復版
【Emily】「賞你遊」今報名 加$190暢遊迪士尼
【Emily】50個抽籤 嶼南自駕遊名額倍增
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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