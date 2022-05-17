舍員涉狎女童 官斥女警不斷追問受害者

遭被告強吻 女童自言是「壞女孩」

被告馬宏輝（現年60歲）報稱兒童家舍高級計劃執行幹事，分別被控於2020年5月某日及6月某日，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。X在錄影會面中泣訴遭被告非禮，稱「不知道為什麼，但他（被告）喜歡與我年齡相若的女孩」。她稱首次非禮事件，是入住家舍後的5月某日午夜，被告進入她房間，坐在其牀沿摸她的臉。X嘗試推開被告，被告摟住她並強吻其嘴唇。被告放手後，X要求對方「不要再這樣做」，他沒回應。X認為自己遭被告強吻，是個「壞女孩」，事後在房裏哭泣。

6月某星期五，被告再度闖進X的房間，關上門後自己半脫短褲，X認為被告要露出下體，故閉上眼睛。她其後感到被告將她的長褲連內褲褪至小腿位置，並以下體觸碰她的私處，上下移動數分鐘。被告放開她並穿回短褲，X亦穿回褲子，惟被告再度抱住她，伸手進她的上衣，隔着胸圍在其「上身」打圈。被告之後放開X，不發一言離開，X則在牀上哭泣。

警員問X是否被摸乳房，X反問「什麼是乳房（Breast）？」在警員解釋下，她同意「上身」是指她上半身的私人部位。X返家後向家人透露遭非禮，揭發事件。

【案件編號：DCCC 920/21】