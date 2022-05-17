「違國安」社工難註冊 狄志遠憂寒蟬 修訂範圍被指過闊 羅致光：勿製恐慌

立法會福利事務委員會昨開會討論，多名建制派議員支持修例，工聯會陸頌雄稱有社工於「黑暴」煽惑服務使用者或到現場阻礙警方執法，認為修例可杜絕危害國家安全的社工繼續害人，又斥註冊局曾放過違法社工。

建制籲非法集結襲警同納入

政府建議將危害國家安全罪行包括《港區國安法》4項罪行及《刑事罪行條例》「叛逆」及「煽動」，納入《社會工作者註冊條例》附表2。支持修例的民建聯李世榮關注當局會否將非法集結及襲警納入附表2。

羅致光回應，不少社工年輕曾犯罪，改過自新後成為社工，故附表2設計「不是判定死刑」，獲註冊局全體同意下仍可任社工，「如何劃線是相當重要」。非法集結及襲警不屬附表2罪行，羅說被檢控者有責任向註冊局提供資料作審批，仍須多數註冊局成員同意才可任社工。

新思維主席狄志遠關注註冊局如何界定危害國家安全行為，舉例如有人扔垃圾，是否須法官說明扔垃圾是危害國家安全，註冊局才能將行為界定為危害國安。他說維護社會公義平等屬社工本質，不少社工在合法情况下會遊行示威，擔心表達不同意見的行為會否被界定為危害國安，擔憂修訂範圍過闊，對社工造成寒蟬效應。

羅致光表示，不相信扔垃圾會危害國家安全，除非垃圾是很嚴重的炸藥，又稱註冊局會視乎案件具體情况決定，法官判辭亦是重要參考。他說不少議員亦曾參加遊行示威，「看不到遊行示威與危害國家有任何直接關係」，希望大家勿製造不必要恐慌。