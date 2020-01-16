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大灣區GBA新聞：首季經濟增長 灣區暫港獨跌 剩澳門未公布 疫熾深莞增速受壓

【明報專訊】隨着各地陸續公布首季經濟數據，大灣區9+2城市當中，除了澳門未公布相關數字外，其餘10個灣區城市首季表現已出爐。期內因受第五波疫情嚴重影響，香港首季GDP按年跌4%，表現最差，雖然其餘9個灣區內地城市首季經濟都有正增長，但增速也無可避免於疫情下受壓，尤其是3月一度要停工停市的深圳，首季GDP只增2%，增幅僅勝香港（見表）。

港按年跌4% 稱防疫嚴重打擊社經活動

各灣區城市首季經濟確實離不開疫情。香港結束自2020年第四季起連升4季的經濟復蘇趨勢，今年首季GDP跌4%，遠遜市場預期的跌1.9%。政府發言人表示，香港經濟在第一季面對巨大壓力，第五波疫情之下的防疫措施嚴重打擊廣泛的社會經濟活動和氣氛，疫情對跨境運輸亦造成干擾，嚴重拖累出口表現。期內除政府開支外，私人消費、投資及淨出口均下滑，當中私人消費從去年第四季升逾5%，轉為倒跌逾5%，投資更是連跌兩季。

深圳增速2% 9市之末 莞2.2%

同樣飽受疫情衝擊的深圳及東莞，情况與香港差不多，兩市期內港口運輸受阻，影響對外貿易，而外貿與供應鏈的不穩定又讓工業受壓，加上消費和服務業遭受疫情直接影響，拉低了整體經濟表現。其中，深圳雖然GDP總值達到7064.61億元（人民幣，下同），為灣區內地9市之首，但GDP增速僅2%，是灣區內地9市之末。細項中，深圳首季進出口按年下降2.8%，比首兩個月增3.1%，大幅回落5.9個百分點；社會消費品零售總額也按年跌1.6%，其中3月跌幅達到兩位數，可見3月份爆發疫情對深圳整季經濟表現有極大拖累。雖然規模以上工業增加值有正增長，按年增2.3%，惟增速在灣區城市中仍排名靠後。

同樣爆發疫情的東莞，首季經濟下行壓力也加大：進出口按年跌0.6%；社會消費品零售總額只升0.1%，近乎零增長，其中餐飲下降2.4%；規模以上工業增加值年增3.6%，增速低於累計首兩個月；固定資產投資年增7%，但房地產投資跌幅嚴重，按年下降21.3%。受這些情况影響，作為內地9市中經濟第四的地方，東莞市首季GDP只增2.2%，增速僅比深圳好一些。

疫緩佛山惠州逾5% 廣州4%

反過來說，首季沒出現廣泛疫情的城市，其經濟增速便保持了一定增長，也高於全省3.3%水平。其中，佛山及惠州首季GDP增長同為5.1%；佛山首季固定資產投資年增6.6%，社會消費品零售總額年增2.6%，進出口年增4.7%，增速均高於全省；惠州規模以上工業增加值和固定資產投資增速更居灣區第一，社會消費品零售總額增速3.9%，亦排灣區第二。

同樣首季沒出現重大疫情的省會城市廣州，首季GDP增長4%；全市規模以上工業增加值年增7.9%，固定資產投資延續去年以來的升勢，年增9.3%，繼續保持在9%以上水平，消費在周邊城市出現疫情之下仍然表現穩定，社會消費品零售總額年增3%。在此背景下，廣州首季GDP總額達到6751.84億元，與深圳的差距有所收窄。

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