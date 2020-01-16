大灣區GBA新聞：和睦家落子深圳 連線港穗高端醫療 盼跨境用藥轉診發揮三地優勢

明報記者 陳子凌

具港資背景 設備先進程度全國前列

深圳新風和睦家醫院位於深圳市福田區新洲路與福強路交匯處，醫院總建築面積7.3萬平方米，計劃提供350張牀位，醫院按JCI國際標準設計及營運，設有急診、全科、內外科、婦產、腫瘤、兒科等50個專科，並建造女性健康、兒童發展、腫瘤治療和手術中心共4個卓越中心，按患者需要定制診治方案。

醫院亦設有13間手術室，其中一間為複合手術室，配備達芬奇手術機器人、MAKO骨科機器人、螺旋斷層放射治療系統等先進國際醫療設備；另配有兩個放射治療室、一個檢驗中心、一個影像中心及自動化藥房，設備的先進程度屬全國前列。

爭成藥械通試點 調配集團內港醫北上看症

醫院上周三（11日）舉行開放日，久未露面的香港前財政司長、新風天域集團聯合創始人兼主席梁錦松，以及醫管局前主席、深圳新風和睦家醫院榮譽院長梁智鴻當日透過視像致辭。而新風天域集團首席執行官吳啟楠在致辭時表示，和睦家是具有港資背景和實力的綜合性醫院，同時能依託藥械通及深圳放寬創新醫療健康准入限制等改革政策，在跨境藥物使用和轉診服務上發揮優勢。

去年廣州和睦家成為首批藥械通試點醫療機構，吳啟楠接受本報專訪稱，深圳和睦家亦會爭取成為試點機構。在他眼中，深圳和睦家的開業不單止是為當地市民提供優質醫療，還可加強集團於大灣區的資源互補，優勢整合。「例如在醫生資源配置上，除了院內及其他內地城市的醫生，也可以吸納集團於香港希愈腫瘤中心專家，（通關後）他們可以因應需要來深圳及廣州看症及交流，在提升就診服務、病歷分享方面，對灣區居民及集團的醫療服務水平都有好處。」據他介紹，香港希愈腫瘤中心作為集團在大灣區的早期醫療佈局，現時已有超過30名包括來自瑪麗醫院等的專科醫生，覆蓋包括放射治療、基因組診斷、標靶治療、免疫治療、中醫諮詢等的醫療服務。

專車接港人赴深用藥 研為在深港人設服務

此外，病人在用藥選擇上日後亦會更靈活，「以腫瘤為例，部分藥內地價格比香港低，我們可以安排專車接載病人到深圳用藥，降低他們的診療成本，同時廣深病人也可以到香港，採用內地未批而香港已普遍使用的藥物」。在醫生及藥物等醫療資源做到灣區一體化的同時，吳啟楠還認為，各城市因地制宜的醫療政策也帶來差異化，正是這種差異讓不同城市的私營醫院都各具獨特優勢，為集團在大灣區的業務帶來更多優勢互補的空間。

為慶祝開業，深圳和睦家現時推出包括免費網上問診、保健、侍產套餐特價、現金打折等優惠。吳啟楠還透露，考慮到深圳有不少港人居住及工作，且因疫情暫時未能回港，正商議研究專門為在深港人而設的醫療服務及優惠，爭取盡快推出。