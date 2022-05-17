無交申報書 立會兩參選人囚3周

女被告趙寶琴（47歲）為社康護士，男被告王振霖（41歲）任職空中服務員及兼職巴士司機。裁判官引述辯方求情稱，兩被告並非有意犯案，加上該屆立法會選舉押後一年，不涉實際選舉開支。裁判官又稱，兩人背景報告內容正面，事前沒案底，重犯風險較低。

本案而言，裁判官認為兩人沒按時提交選舉申報書，會影響選舉制度公平和公正。裁判官引述高院「陳宇明案」判辭稱，此類案件涉及重大公眾利益，可判監禁式刑罰；由於本案情節並非最嚴重，裁判官採納4個半星期為量刑起點，兩人認罪扣減後各判囚3星期。

案情稱，該屆立法會選舉參選人須於2020年9月29日之前，向選舉事務處提交選舉申報書。選舉事務處分別以掛號信和電郵提醒兩名被告，惟截至限期，處方沒有收到兩人的選舉申報書。

【案件編號：KTCC153/22】