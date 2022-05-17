新聞處系統故障 通報警方

政府新聞處系統昨出現故障，本報記者昨午12時許進入政府新聞公報網站，顯示「本網頁暫時未有今日稿件」字眼，但供傳媒機構使用的政府新聞處新聞發布系統，則顯示昨午12時前最少有5條新聞稿。此外，新聞處昨未能如往常透過電郵接收傳媒查詢。

網頁電郵早上異常 稱沒存保密資料

政府新聞處發言人昨晚表示，昨早發現部分電郵系統及對外系統異常，新聞公報網頁短暫受影響，經緊急維修後已於中午恢復正常，正全力恢復電郵系統運作及政府新聞網更新工作，部門提供的傳媒和公眾服務，包括新聞發布系統和刊物及圖片銷售服務大致維持正常。發言人稱，為謹慎起見，已立即通報政府資訊科技總監辦公室和警方跟進和調查。

發言人又表示，受影響系統沒儲存個人或保密資料，部門會與政府資訊科技總監辦公室緊密聯繫，避免同類事件再次發生。

警方回覆稱接獲相關部門轉介，正跟進調查。政府資訊科技總監辦公室回覆表示，資科辦會就事件為政府新聞處提供相關建議及技術支援。個人資料私隱專員公署表示，昨日未有就事件收到相關的資料外泄事故通報，公署會留意事態發展。