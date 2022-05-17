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港聞二

3黨派晤李家超 倡議政策未提組班

【明報專訊】民建聯、經民聯和由19名無政黨立法會議員組成的「G19」，昨日分別與候任特首李家超會面。綜合與會者說法，3場會面主要討論施政問題，未有談及組班和政府架構重組。其中民建聯提出多項建議，包括將「方艙醫院」用作港人到內地前的檢疫設施；經民聯則期望新政府先處理通關和疫後經濟復蘇。經民聯副主席林健鋒引述李家超表示，上任後會親自負責指定項目，惟對方未有透露是哪些項目。至於有否提及政黨提供人才，經民聯主席盧偉國則稱「我們都有些建議」。

林健鋒：李家超稱親自負責指定項目

候任特首辦在3場會面後出稿，引述李家超表示計劃與其他立法會議員分批會面。他稱，上任後加強與立法會議員的聯繫，制定政策和提出法案的過程中會多聽議員意見，期望與立法會有良好溝通和互動。他亦感謝立法會通過成立小組委員會研究政府架構重組方案。

林健鋒稱，他向李家超反映機場第三條跑道建成，應爭取實施「一地兩檢」，發揮大灣區各機場的協同效應。另一副主席梁美芬則說，應鼓勵各政府部門主動制訂關鍵績效指標（KPI），指標應與結果掛鈎，縮短工作時間。

民建聯倡方艙供港人北上前檢疫

民建聯主席李慧琼表示，他們在會上向李家超提出4點意見，包括爭取與內地達成協議，容許到內地港人在現時備用的「方艙醫院」（社區隔離設施）檢疫，代替在內地檢疫，「方艙醫院」亦可用作外傭來港檢疫設施。民建聯又建議強化地方行政架構，加強各區民政事務專員的角色，亦要為第六波疫情做好準備。民建聯副主席陳克勤則期望李家超上任後先解決環境衛生、社區設施殘舊、康體設施不足等社區問題。

「G19」成員、金融界陳振英表示，他在會上關注本港金融穩定性、如何吸引外資和融入大灣區發展等議題。保險界陳健波則稱，他建議李家超檢討醫管局和衛生署等部門在疫情下的工作，以防疫情再爆發時手足無措。

相關字詞﹕民建聯 經民聯 李家超

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