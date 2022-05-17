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港聞二

被問去留 聶德權：建設香港貢獻國家初心不變

【明報專訊】候任特首李家超已向特首辦提交架構重組意見，新一屆政府問責班底至今未公布，外界關注現屆問責官員會否留任，其中公務員事務局長聶德權昨日回應其去留時表明，他擔任公務員和問責官員的初心一直沒有變，「都是服務市民、建設香港、貢獻國家的心」，並兩度強調，會全力支持兩屆政府的交接工作。

聶德權昨日出席立法會後見記者，回應完有關新冠疫苗接種問題後，有記者追問他下屆去留問題，已轉身離開的他折返，並稱現屆政府任期至6月30日，他會繼續做好現屆工作，包括全力支持兩屆政府交接、有關公務員學院及推動疫苗接種計劃的工作。

他又說，現時李家超全力進力組班工作，相信需時間、空間，現階段他不便評論有關組班的事宜，包括他的個人情况，重申會全力支持做好政府交接，冀新一屆政府能處理香港的眾多問題，並貢獻國家。

狄志遠質疑問責官調薪與社會脫節

此外，立法會政制事務委員會昨討論下屆政治委員會官員薪酬待遇，薪津獨立委員會早前建議新一屆政府官員薪酬恢復按年調整薪酬，並追加過去兩年凍薪期間升幅。新思維狄志遠和工聯會黃國分別質疑，最低工資制定和公務員薪酬調整方面，未有採用同一機制調整。狄志遠稱明白問責官員薪酬調整有既定機制，但質疑與社會想法脫節，他稱最低工資只能兩年一檢，又反問按現時社會及經濟環境，官員表現應否視為最重要考慮。

葉劉：議員機制同問責官 是否也不加薪

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀稱，行會成員及立法會議員的薪酬調整機制，與政治任命官員相同，一向有別於公務員加薪機制，反問若不同意問責官員加薪，是否要求立法會議員也要「共渡時艱」不加薪，又提到行會成員沒有行政權力，疫情下亦已經自願減薪。

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