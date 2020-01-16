首長級公務員考績制 成立小組檢討 議員倡公僕引入KPI 聶德權：需考慮工作可操控性

考慮引入更多元評核

聶德權在會上表示，公務員事務局將成立工作小組檢視首長級公務員的考績安排，優化有關制度，讓考績報告更全面和詳細地反映首長級公務員的能力和潛質，當局會諮詢公務員敘用委員會和有關管職雙方人員意見。金融界陳振英指出，私人機構員工的表現評核要求上司下屬和同級同事參與，問到政府會否引入多元化評核。聶德權稱，現行制度由受評人和上司商討評核範圍和目標，工作小組的檢討會包括考慮引入更多元的評核方式。

工會：公務員編制大 難簡單指標量化

高級公務員協會主席李方冲表示，暫未聽聞該工作小組。對於有立法會議員提出為公務員表現設KPI，李方冲稱公務員編制大、工作範疇不同，未必能以簡單指標來量化表現。他強調，政府內部已有表現評核機制，亦有措施處理欠佳者。他估計若政府就公務員表現訂KPI，會先針對首長級公務員，但他期望推行前充分諮詢公務員工會。他冀新一屆政府推動公務員積極性和加強團隊合作時，應以鼓勵形式多於使用賞罰制度。

招聘公務員的《基本法及香港國安法》測試現時設20道選擇題，答對一半就及格，多名議員建議提高門檻。其中新民黨黎棟國認為考生要及格不是太難，「會否再看現在要求是寬或緊？」聶德權稱，測試過去的合格率約七至九成，強調測試是進入招聘程序的門檻，確保應徵者對國安法和《基本法》有基本了解，目的不是「篩走晒啲人」，可視乎情况考慮提高門檻。

多議員倡提高國安法測試門檻 聶稱考慮

政府早前向立法會提交文件，擬公開招聘創新科技署長、政府資訊科技總監和副效率專員，並研究體育專員亦開放招聘。聶德權在會上稱，公務員士氣重要，亦需確保公務員穩定性，故今次小規模試行開放招聘，會小心進行，目前沒具體目標要將幾多高級公務員職位開放招聘。他強調，本港進入新時代，公務員要有愛國者治港的精神，局方聽取意見後決定維持大部分首長級職位由內部晉升，至於着重專業能力或接班有困難的職位，亦容許公開招聘。