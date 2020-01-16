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首長級公務員考績制 成立小組檢討 議員倡公僕引入KPI 聶德權：需考慮工作可操控性

【明報專訊】公務員事務局長聶德權昨於立法會公務員及資助機構員工事務委員會會議稱，政府將成立內部工作小組檢討現時首長級公務員的考績制度，會考慮引入更多元化的評核方式。民建聯議員顏汶羽在會上提出，為部門引入關鍵績效指標（KPI），並將公務員績效與薪酬掛鈎。聶德權表示，倘為公務員個人制訂KPI，需考慮他們工作的可操控性，因為公營機構和政府的情况較複雜，會有多項因素影響結果。

考慮引入更多元評核

聶德權在會上表示，公務員事務局將成立工作小組檢視首長級公務員的考績安排，優化有關制度，讓考績報告更全面和詳細地反映首長級公務員的能力和潛質，當局會諮詢公務員敘用委員會和有關管職雙方人員意見。金融界陳振英指出，私人機構員工的表現評核要求上司下屬和同級同事參與，問到政府會否引入多元化評核。聶德權稱，現行制度由受評人和上司商討評核範圍和目標，工作小組的檢討會包括考慮引入更多元的評核方式。

工會：公務員編制大 難簡單指標量化

高級公務員協會主席李方冲表示，暫未聽聞該工作小組。對於有立法會議員提出為公務員表現設KPI，李方冲稱公務員編制大、工作範疇不同，未必能以簡單指標來量化表現。他強調，政府內部已有表現評核機制，亦有措施處理欠佳者。他估計若政府就公務員表現訂KPI，會先針對首長級公務員，但他期望推行前充分諮詢公務員工會。他冀新一屆政府推動公務員積極性和加強團隊合作時，應以鼓勵形式多於使用賞罰制度。

招聘公務員的《基本法及香港國安法》測試現時設20道選擇題，答對一半就及格，多名議員建議提高門檻。其中新民黨黎棟國認為考生要及格不是太難，「會否再看現在要求是寬或緊？」聶德權稱，測試過去的合格率約七至九成，強調測試是進入招聘程序的門檻，確保應徵者對國安法和《基本法》有基本了解，目的不是「篩走晒啲人」，可視乎情况考慮提高門檻。

多議員倡提高國安法測試門檻 聶稱考慮

政府早前向立法會提交文件，擬公開招聘創新科技署長、政府資訊科技總監和副效率專員，並研究體育專員亦開放招聘。聶德權在會上稱，公務員士氣重要，亦需確保公務員穩定性，故今次小規模試行開放招聘，會小心進行，目前沒具體目標要將幾多高級公務員職位開放招聘。他強調，本港進入新時代，公務員要有愛國者治港的精神，局方聽取意見後決定維持大部分首長級職位由內部晉升，至於着重專業能力或接班有困難的職位，亦容許公開招聘。

相關字詞﹕李方沖 公務員招聘 聶德權

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