港聞

港聞二

獲永利2200萬合約 冷氣承辦商控賄賂

【明報專訊】廉署上周五（13日）落案起訴兩間冷氣工程維修承辦商的一名僱員及一名前董事，涉嫌向永利度假村（澳門）股份有限公司前總監行賄150萬港元，以獲得集團旗下一間澳門酒店總值2200萬港元的冷氣維修合約。兩人已獲保釋，周四（19日）在東區裁判法院提堂，以待案件轉介區域法院答辯。

被告李健宏，58歲，為澳聯空調設備有限公司高級銷售經理，被控7項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條。另一被告胡德海，55歲，偉聯空調設備有限公司前董事，與李同被控兩項串謀向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案發時，澳聯及偉聯是兩間分別在澳門及香港成立的公司，由同一東主營運，為客戶提供冷氣安裝和維修服務。永利在澳門經營酒店和賭場。澳聯自2013年起成為永利的認可供應商。

控罪指向永利總監行賄93萬

其中7項控罪指稱，李健宏涉嫌無合法權限或合理辯解，向一名永利時任總監提供7筆共逾93萬元賄款，作為對方接收和考慮澳聯向永利提交的冷氣工程維修服務報價單或投標書的誘因或報酬。餘下兩項控罪指稱，李健宏及胡德海涉嫌無合法權限或合理辯解，以相同目的一同串謀向上述永利時任總監提供兩筆共56萬元賄款。

案發2014年6月至2017年1月期間，廉署調查顯示，永利於該段期間將約70張冷氣維修合約判授予澳聯，總金額約為2200萬元。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，向律政司徵詢法律意見後，按有關法律意見落案起訴兩名被告。澳門廉政公署及永利在案件調查期間提供全面協助。

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