七旬婦溺亡 醫生：死因蛛網膜下出血

死者蔡芹菜於2017年7月16日下午2時許遇溺，同月25日離世，終年72歲。早前證供顯示，死者在訓練池與一男泳客碰撞後沉落水。

九龍城區議會前副主席、時任聯合醫院急症室醫生鄺葆賢供稱，死者當日下午3時36分入院，搶救後一度回復心跳，照肺後發現兩邊肺花，似乎有水入肺，初步診斷為「浸親」，但不確定死者先昏迷後「浸親」抑或相反。搶救逾半小時後，院方認為神經復元機會低，將她送到內科病房。

時任聯合醫院內科醫生王天照表示，死者送到內科病房後持續發燒，遂處方強心藥及抗生素，留院期間肺炎惡化。負責解剖死者屍體的病理科專科醫生鄭彗凝稱，死者有蛛網膜下出血，額葉、頂葉及枕葉均出血，另有瀰漫性肺氣泡損傷，推斷其死因為蛛網膜下出血、成人呼吸窘迫綜合症及支氣管肺炎。

病理科醫生：輕微碰撞不會出血

死因裁判官黃偉權感不解，關注為何死因不是「浸親」。鄭表示，她只能從病理角度分析，上述所稱才是病理徵狀。黃官再問蛛網膜下出血由何時造成，鄭稱輕微碰撞不會導致蛛網膜下出血，如救生員急救期間撞到死者頭部，理應見到外在傷口，但死者並沒有。

【案件編號：CCDI 712/17】

（死因研訊）