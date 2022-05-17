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壹違契案 周達權：黎擁力高最高權

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英和前行政總監黃偉強，涉隱瞞科技園公司違反租契案昨在區院續審。原本同案被告、集團營運總裁兼財務總裁周達權庭上確認，他獲控方免予起訴，以控方證人身分作供。周稱力高顧問於蘋果印刷簽訂租契前，已在涉案用地營運，力高由黎智英主導及出資營運，他一度以信託形式持有股權。但周強調，黎智英擁有所有實際利益及最高決策權。

被告黎智英（74歲）和黃偉強（60歲）被控共兩項欺詐罪。周達權（64歲）原同被控一項欺詐罪，現分拆審訊。控方早前為證人周達權申請特別通道獲批，法官陳廣池昨於周作供前警告，任何人以各種方式接觸或影響證人，須負刑責，「輕則刑事恐嚇，重則妨礙司法公正」，又稱「以言可以入罪，唔係齋講就可以無事」。

控方刑事檢控專員楊美琪主問下，周達權表示1993年加入壹傳媒任職財務總監，上司先後為郭漢基和丁家裕，周於2016年任財務總裁。他說力高是黎智英的私人公司，持有汽車和船，租用嘉道理道住宅，名下有黎智英的子公司，並聘用員工及投資等。

力高沒設水牌 周：不知原因

周指出，蘋果印刷前身和工業邨於1999年簽訂租契，而力高1998年已將註冊地址轉到將軍澳駿盈街8號（即將軍澳工業村），上址沒設置力高的水牌，惟他不知悉原因。他稱起初有一名員工在大樓1樓工作，後來因應業務繁重搬到4樓，增聘黃偉強和Mark Simon等員工。

周接替上司擔任力高董事，按《公司條例》以信託形式持有五成股權，但他強調黎智英擁有實際利益及最高決策權，重申「我唔會有好處」。周形容，力高主要由總經理、黎智英助手Mark Simon「話事」，而周當「後勤」簽發支票採購；黃偉強有就嘉道理道住宅維修向周查詢。

周說力高當時沒有向科技園申請牌照，黃偉強負責牌照事務，黎智英知悉哪些公司要申請。周解釋，早期並非由他處理牌照事宜，他不知為何力高沒申請牌照。案件於明日再續。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）

相關字詞﹕區域法院 黃偉強 黎智英 欺詐 周達權 科技園 壹傳媒大樓

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