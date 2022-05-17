消委驗腸仔 百佳惠康停售自家產品 另3款檢獸藥代謝物 「厨師腸」超標13倍

食安中心：檢「氨基脲」不代表曾用獸藥

食安中心昨晚回應查詢，表示消委會轉介涉呋喃西林代謝物及營養標籤測試的13款產品，除一款已不在市場出售，已抽取餘下12個產品檢測，9個產品合格，餘下3個檢測結果仍在評估中。食安中心回覆消委會時表示，「氨基脲」可天然存在於一些食物，亦可在食品加工過程產生，食品法典委員會和國際間的食物監管機構均認為，在食物檢出「氨基脲」不代表曾使用呋喃西林。

兩款驗出致癌物質 未超歐盟限量

消委會測試的香腸中，御品皇蜜糖雞尾腸、厨師牌高級雞肉腸及美國alfresco一款雞肉腸被檢出內地及歐美禁用獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」 ，厨師牌高級雞肉腸「氨基脲」含量達每公斤14微克，超歐盟標準13倍；測試又發現，TOPVALU一款日本香腸及City'super一款德國香腸檢出具致癌性和基因毒性的多環芳香烴，但含量沒超出歐盟限量 （見圖）。

消委會表示，研究顯示呋喃西林或損害實驗動物的生殖器官，「氨基脲」或令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形，但現未有足夠資料確認對人體的影響。消委會總幹事黃鳳嫺表示，市民可自行衡量有關香腸驗出「氨基脲」的食用風險。

測試亦顯示，逾三成樣本檢出的營養含量與標籤標示差距超規定，其中佳之選蜜糖腸的糖含量與標示值相差逾2.5倍，產品標示聲稱每100克含1.6克糖，惟消委會檢出5.7克糖。消委會表示，錯誤的營養標籤可能誤導消費者，促生產商糾正。

三成樣本營養含量不符標籤

九成高鈉 最高一條達每日上限22%

此外，測試發現逾九成樣本達高鈉水平，當中加拿大Harvest Creek一款雞肉腸鈉含量達每100克1280毫克，屬測試中最高鈉產品，進食一條已達世衛建議成人每日鈉攝取上限約22%。

消委會估算，一碗加一隻煎蛋、一條香腸和少許蔬菜的即食麵，總鈉含量可達1612毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約81%。消委會提醒市民勿慣常以香腸作為日常正餐的主要食材，避免因長期攝取過多鈉，增加患高血壓風險。

明報記者

（消委報告）