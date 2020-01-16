修例後接368「起底」投訴 刑事查66宗拘6人 私隱專員：擬就屢犯平台設黑名單

生效7月 月均投訴升5倍

經修訂的《私隱條例》去年10月8日生效，鍾麗玲昨日到立法會出席政制事務委員會會議後表示，新修訂的條例生效前，有關「起底」的投訴平均每月有9宗，但生效後截至今年4月30日有368宗，月均接獲投訴上升近5倍，其中公署就66宗個案展開刑事調查，並向警方轉介4宗個案。鍾麗玲表示，若個案案情較嚴重，當事人因「起底」而受到指明傷害，則會轉介警方跟進。

向13平台發689份通知 八成移除

鍾麗玲稱，《私隱條例》修訂後，截至4月30日公署向13個網上平台發出689份停止披露通知，要求移除超過3500個「起底」信息，當中約八成已移除。就未有應要求移除「起底」信息的平台，公署會持續跟進，包括發出警告信、與海外對口單位聯繫並採取聯合行動，至於會否就屢次發放「起底」資料的平台設立黑名單，鍾麗玲稱會考慮。

選委會議員李浩然上月在政制事務委員會問及有關選舉的「起底」投訴，政制及內地事務局昨日補充文件，按選管會秘書處統計，就2019年區議會選舉有關個人資料私隱的投訴有466宗，但秘書處未有備存涉及「起底」的投訴分類；至於去年立法會選舉的相關投訴有59宗，當中不涉及「起底」投訴。