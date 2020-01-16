新世界居屋選址元朗 最快2027竣工 招國偉：補地價1/3較合理 本研社質疑早年改劃避收地

運房局：研是否提供補地價優惠

運輸及房屋局回覆查詢稱，對新世界興建資助房屋的建議表示歡迎並樂見其成，會按新世界建議內容與相關部門研究是否提供補地價優惠，再呈交行政會議；並稱了解新世界有關規劃申請，會保持溝通，提供適當協助。

單幢300伙 另半邊保留藝術品儲存地

候任特首李家超政綱提出重啟私人參建公營房屋，「新世界建好生活」本月初已向城規會申請將元朗欖喜路一幅規劃作「其他指定用途（藝術品儲存及公眾休憩用地）」的土地分為兩半，其中西面約3.03萬平方呎改劃成「私人資助房屋項目」，提供約300個非牟利私人資助房屋單位；按去年計劃以市價五至六折發售，讓25至45歲及家庭優先申請，東面土地則保留為藝術品儲存及公眾休憩用地。

該地業權完整，新世界並沒持有相連土地，項目位於新世界旗下私人屋苑「溱柏」南邊，亦鄰近元朗馬田壆青年宿舍。按新世界規劃，西面用地預計可建樓面15.1萬平方呎，興建單幢大廈，提供約300個資助出售房屋單位，若一切順利，最快2023年動工，最早2027年落成。

「新世界建好生活」主席兼新世界發展行政總裁鄭志剛表示，房屋問題盤根錯節，冀透過房社企興建非牟利私人資助房屋，為房屋問題找到新出路。

承諾另半邊不起私樓 倡建第二期

招國偉表示，新世界正與運房局就補地價問題及「漸進式」供款按揭商討，並認為與房協一樣補市值三分之一的地價較合理，若政府在地價支持不高，將反映價單上，連同申請者負擔能力亦要提高。他又稱，新世界已承諾東面土地不會發展私樓，但建議可考慮在該地發展項目第二期，令更多人受惠。

招又稱，該地目前仍有租戶作倉貯用途，日後新世界將停租收地，東面土地會興建藝術空間，未知只作貯藏或有展示部分。他續說，未來私人資助房屋項目將有會所和車位，亦有裝修，不會是清水樓。

黃肇鴻表示，該地原屬「休憩用地」多年，2017年卻改劃成藝術品儲存和休憩用地，但至今未興建，做法有點奇怪；而政府2019年發表新界棕地使用及作業現况研究顯示，因該地已有私人倡議項目，故未收地，避開政府收地發展公營房屋。

棕地研究稱涉「私人倡議」未收

本研社質疑政府收地不力

黃質疑政府收地不力，因政府收地權力與規劃無關，當局仍應收回土地交予房委會或房協興建公營房屋，讓出售居屋盈利可回流至房委會或房協，不致公帑流失。他又稱，新世界當時提出發展而保留西面擬議發展資助房屋土地，以及東面興建藝術品儲存設施土地，更藉此改善公司形象，是「三賺」局面。