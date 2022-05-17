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降解散門檻 記協下月周年大會表決

【明報專訊】香港記者協會下月舉行周年會員大會，席間會就修改會章條文投票，涉及條文包括調低解散門檻，由「全體有表決權會員不少於六份之五以不記名投票表決同意」，改為「全體有表決權會員超過一半以不記名投票表決同意」。記協主席陳朗昇向本報表示，執委會根據會員過往提出的意見、「從善如流」擬定各項修訂，重申修改門檻並不代表記協「好快就執」。

陳朗昇：按會員意見從善如流

不代表記協「好快就執」

香港記者協會昨日向會員發電郵，公布將在6月25日舉行周年會員大會，屆時將舉行新一屆執委會選舉，並會就修改3條會章條文投票。除調低解散門檻，擬修訂的條文另包括：將現時無上限的執委會人數改為「不多於12人」、執委會成員由「最少3名成員須受僱於新聞工作」改為「最少7成需受僱於新聞工作」。

陳朗昇表示，有會員於早前的特別會員大會提出希望修改解散門檻，另有會員早於一年前建議為執委會人數設上限，形容昨日公布的方案為「從善如流」地回應會員意見。被問到解散門檻如何界定，他指出，有關比例為執委會商討後得出的結果，有成員不希望就現有條文只作小量改變，故選擇在「中間落墨」；執委會人數上限則按往日傳統而定。

他補充，不論情况如何，最重要是各人「坐低一齊傾，之後再做決定」，修改解散門檻不代表記協「好快就執」，若日後情况變得危險，自己也會公開呼籲各會員支持解散記協，但認為現時未有此需要，只盼「自己無做錯決定」。

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