滿65歲長者下月起分階段申請樂悠咭

發卡後將撤不記名八達通乘車優惠

年滿65歲的合資格香港居民6月1日至明年10月底，可分階段（見表）透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，向八達通卡有限公司遞交樂悠咭申請，1956年出生的長者下月可率先申請。

政府表示，將視乎申領進度，於日後另行公布取消不記名長者八達通卡及一般個人八達通卡享用兩元乘車優惠安排的生效日期。持有「殘疾人士身分」個人八達通卡的合資格殘疾者，仍可繼續享用兩元優惠，毋須申請樂悠咭。

用八達通App或郵寄表格申請

勞工及福利局長羅致光表示，為了領取優惠而申請樂悠咭，不是很麻煩的事，也不需經常更換，又指現時年滿65歲長者如想享有一些商戶優惠，便會申請長者卡，當局希望當樂悠咭日後適用於所有合資格長者後，可做到「一卡通行」。

羅致光又稱，不記名長者八達通卡很容易造成濫用，早前有年輕人以長者八達通在港鐵入閘，並強調申請樂悠咭只有少許不便，相信不會造成太大困難。