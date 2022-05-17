「御善」累計11染疫 40人均稱取外賣開會 即時繁殖率貼近1 高本恩：港進第六波

本港昨增234宗個案，歐家榮稱御善私房菜新增兩男女染疫，他們5月9日曾到場參與商業會議，其間逗留逾兩小時，群組累計3男8女染疫（28至69歲），全為顧客，其中8人已接種3針新冠疫苗、3人打兩針，患者中3人無病徵，其餘個案5月11至13日病發，現時所有個案均否認曾在御善用膳，到訪為取外賣或參與會議，按閉路電視片段，當日約40人曾到訪御善。

歐家榮指御善有要求訪客掃描「安心出行」，但無用疫苗通行證，已聯絡負責人索取顧客名單，並曾抽取22個環境樣本，全檢測呈陰性，場所內有數張桌子、廚房及麻將房或卡拉OK房。他指仍在調查傳播途徑，不排除有人曾除口罩播疫，除5月9日在御善活動外，個案其他行蹤未見聚集性和共通點，故相信患者均在該處感染。食環署表示，按紀錄御善持有食物製造廠牌照，昨入內巡查無發現違規。

梁子超：或開會播毒 籲店外等外賣

呼吸系統科專科醫生梁子超分析，較大可能是當日該處舉行會議時，有與會者染疫並長期逗留，其間或除口罩排放病毒，或導致多名到訪顧客染疫，提醒市民買外賣時最好在店外等候。

繁殖率逾1易現爆發 歐家榮：密切注視

港大數據的病毒即時有效繁殖率自4月底起上升，5月8日升至0.9653，歐家榮回應指屬預期內，若數值超過1便容易出現爆發，會密切注視情况。他稱近期每日新增個案介乎200至300宗，未見持續下跌，相對以往數波疫情仍屬高位，籲市民保持個人衛生。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩接受now新聞訪問，他認為本港已進入第六波疫情，感染個案數字將於未來數周上升，因三分之二人口在第五波已染疫，料第六波情况不會如第五波般嚴重，又認為難以長時間維持社交距離措施，可能是時候思考如何與病毒共存，惟不代表要放棄現時防疫措施。

昨晚強檢公告中，要求5月11日早上11時半至下午1時半期間，曾到訪東涌富東邨富東廣場譚仔雲南米線的人需強檢，本報查詢涉及個案詳情，衛生防護中心回覆稱正調查。

印尼輸澳門凍蝦包裝檢新冠 港百佳曾進口

另外，一款印尼進口急凍蝦包裝樣本在澳門驗出新冠病毒，初步調查發現本港百佳曾進口受影響批次產品，名為Wild Caught Frozen White Shrimp，品牌為Java Sea，淨重300克，標明最佳食用日期至2024年2月1日、3月1日及4月1日。食安中心昨指進口商已主動將該批次產品下架及停售，展開回收，並派員巡查進口商在上水的倉庫，將有關批次產品封存並安排銷毁。市民如欲查詢回收事宜，可於辦公時間致電2606 8658。

（新冠疫情）