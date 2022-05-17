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聶德權：疫苗通結束時間未確定

【明報專訊】港大專家高本恩及陳德光昨日在本報觀點版撰文，建議讓60歲以下成年人進入指定處所毋須使用「疫苗通行證」。公務員事務局長聶德權昨日被問及對有關建議的看法，他回應稱接種3劑疫苗有助建立保護屏障，惟現時到期接種3劑疫苗的20至60歲市民中，只有68%已打第三針，港府需透過各種方法推動市民接種3劑疫苗，令市民生活早日復常。

稱早公布疫苗通時間表 籲快打第三針

被問及疫苗通行證會否有「日落條款」，聶德權回應稱措施由食衛局推行，現時未確定結束時間，但認為就現階段而言，本港有需要在月底推行下階段疫苗通行證。至於有大量市民未打第三針，港府會否考慮延後措施，他表示港府早已公布不同時段所需接種的疫苗劑數，目前疫苗接種中心及私家診所等地有「非常足夠」的能力為市民接種疫苗，呼籲「夠期」但未接種第三劑疫苗者盡快打針。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目《千禧年代》表示，本港仍在緩慢復常階段，疫苗通行證在過渡期扮演重要角色，認為現階段不適宜放寬相關措施。中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安在同一節目稱，60歲以下的人大部分從事高危工作，如食肆職員、貨櫃車司機、醫護等；加上若要與內地通關，有關部門仍堅持清零，從「經濟結合公共衛生」的角度下考慮，本港有需要維持相關政策。

歐家榮：免疫屏障效用屬暫時

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨在疫情記者會表示，市民接種疫苗或染疫後可獲免疫力，在本港形成免疫屏障，但有關免疫力將隨時間下降，市民亦有可能二次感染，故免疫屏障的效用屬暫時性。歐又稱，各地的科學證據均顯示，本港兩款疫苗屬安全有效，加上年輕人染疫後亦有可能住院或出現重症，重申接種3劑疫苗有助保護市民。

（新冠疫情）

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