針後亡 疫苗保障基金首賠200萬 66歲婦打復必泰後心肌炎死 專家委會不確定關係

政府去年初設立疫苗保障基金，向打疫苗後出現嚴重異常事件者提供財政援助，若個案經新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會審視後，被列為「與免疫接種因果關係一致」或「不確定」，可按嚴重程度獲保障金，以死亡個案為例，40歲或以上死者每人保障額為200萬元，40歲以下為250萬元。

患肺炎 心臟發現細小病毒基因

根據食衛局資料，截至上月23日，保障基金批出一宗涉及死亡個案的200萬元保障金，是首宗獲批保障基金的打針後死亡個案。據去年12月公布的《香港新冠疫苗的安全監察報告》，個案涉及一名66歲女子，她去年7月打第一針復必泰後16日死亡，解剖結果證實死因是心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎脗合的特徵，死者亦患有肺炎，是導致死亡的重要情况，從她的心臟組織中也發現了細小病毒基因。

報告指出，並沒有確定證據顯示事件由疫苗引起，由於細小病毒感染是心肌炎的其中一個已知成因，專家委員會認為，即使事件與疫苗接種有時間關聯，但死者心臟組織中存在病毒基因令情况出現分歧，故無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係。

241宗傷害個案獲批 共3151萬元

連同該宗獲批保障金的死亡個案，截至4月23日，保障基金批出逾3300萬元保障額，除了1宗死亡個案，另有241宗傷害個案已獲批，涉及速發嚴重過敏反應、住院治療、貝爾面癱、心肌炎或心包炎、多形性紅斑等，獲批保障額為3151萬元。

（新冠疫情）

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