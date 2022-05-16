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2022年5月16日星期一
港聞二
李家超稱擇項設KPI 對事不對人 未提房策設指標 關注組織：未達標官員應下台
稱政務司長人選已有心水 未正面回應設副司長
東鐵過海段通車首日暢順 本報「新舊路線」實測 大埔去柴灣 會展站轉車更貴未更快
二千人興奮高歌趕頭班車 有鐵迷信鋼筋事件後已補救
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老臣子憶六七暴動搶購潮：港人習慣無改
海味街另兩舖將結業：無客帶貨返內地難經營
擬年內重建2027啟用 聖母醫院：盼今夏立會撥款
天文台試新雷達 最快可測25分鐘後暴雨
楊森倡續做「務實反對黨」 羅健熙：日後選舉日後再算
村屋遭爆竊 50分鐘失440萬財物
鶴嘴對開海域現浮屍
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大灣區GBA專題：話你知：色溫數值 偏紅愈低偏藍愈高
院舍例修訂 分段增人均面積 羅致光：現約460間不符新規
男子和合石墳場墮樓亡
抗疫不忘環保 港商研製可降解口罩
NAMI：需材料製造工藝配合
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【Emily】露面搭新線 林素蔚「搖膠柱」測彈力
【Emily】社民連招學生實習 吳文遠：愈難愈要做
【Emily】陳淨心網上活躍番 轟CY同梁營
【Emily】民記舊相chok樣青年係邊個？
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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