大灣區GBA專題：粵港澳黃白燈謎 換燈太慢？ 顏色考量？

明報記者 陳子凌

這幅大灣區夜景照由加拿大太空人Chris Hadfield於今年1月31日上載到Twitter，照片清楚看到香港與澳門晚上的燈光呈現黃色，與毗連的廣東省城市的一片亮白有明顯差異。美國太空總署並未有說明這幅照片的具體拍攝日期，但從港珠澳大橋的燈火通明估計，照片很大可能是在2018年10月大橋通車之後拍攝。

粵港澳夜色各異，有說是因港澳仍使用較多色溫偏黃的傳統鈉燈（Sodium-vapor lamp），較早年已啟動將公共照明更換為LED燈具的內地城市落後，因此才會出現照片中粵港澳三地夜色黃白分佈有致。翻查資料，早在2009年，為了擴大內需、推動中國LED產業的發展及降低能源消耗，國家科技部啟動「十城萬盞」工程，將北京、上海、深圳、武漢等21個發達城市列為半導體照明應用示範城市，分階段將公共照明系統從鈉燈替換成LED燈具；根據規劃，「十城萬盞」工程於2011年進入第二階段，即全國50個城市要建設或置換200萬盞LED街燈。

內地2009年推「十城萬盞」 21城換LED

同樣在2011年，國家發改委頒布《中國逐步淘汰白熾燈（即鎢絲燈）線路圖》，從2012年10月起分階段逐步禁止進口和銷售普通照明用的白熾燈，進一步推廣LED燈具從政府到社會及民間層面的應用。2016年住建部發布《城市道路照明設計標準》，定下政府採購使用包括街道、高速公路、行人隧道等公共設施燈具的行業標準，繼續推進全國普遍使用LED照明。

《十四五年規劃和2035年遠景目標綱要》中，也提出要大力發展半導體產業，同時大力發展綠色經濟、構建現代能源體系等，繼續為LED照明迎來進一步發展。事實上，內地推廣LED照明已長達13年之久，相關工作隨着城市發展、舊區改造等持續進行中，例如北京市通州區的群芳中二街路段，去年才將街道兩旁原本泛黃的高壓鈉路燈更換成一片白光的LED街燈。

港換燈起步遲 現半數街燈LED

香港公共照明節能的正式起步則較遲。雖然同樣早在2009年起，路政署便於本港不同地方安裝LED路燈作實地試驗，又於2015和2016年在20條行人隧道試用LED光管，但直到2017/18年度才正式為全港的公共照明系統展開LED更換計劃，逐步將高壓鈉路燈、高架及道路標誌瓷鹵燈，以及行人天橋及行人隧道熒光管更換為LED燈具，署方當時還表示，計劃之後5年先將4500盞高架及道路標誌泛光燈更換為LED燈，然後是7年內將1萬套行人天橋和行人隧道的T8熒光管更換為LED燈。

據路政署回覆本報查詢，更換計劃啟動至今，已在香港不同地區完成約8萬盞路燈及部分其他燈具的更換工程，並會陸續更換其餘約6萬盞路燈以及餘下的其他燈具。以此換算，即目前全港有逾半路燈已更換為LED燈，平均一年更換約2萬盞。署方又表示，LED路燈較傳統燈具節能，壽命亦長數倍，自更換計劃展開以來，每年平均節省約300萬元電費及100萬元用於燈泡更換等的開支。

澳門2017年起換燈 去年基本完成

澳門方面，根據特區政府既定方向，2008年制定了《澳門公共戶外照明設計指引》，持續跟蹤新照明節能技術發展。澳門電力股份有限公司（澳電）2017年也啟動了高壓鈉路燈更換為LED的工程計劃。澳電稱，至2021年期間已完成更換了約1.4萬盞LED燈，計劃目標已基本完成。此外，新增公共戶外照明燈具亦直接採用LED燈。

從中可見，港澳兩地更換路燈工作較內地城市遲開始，如果美國太空總署的照片是在早兩三年拍攝，因當時港澳兩地已更換LED的路燈有限，或許能解釋為何大灣區夜景出現黃白之分；但若是最近一年拍攝，則可能與兩地政府採用LED燈的標準不同相關。

內地指引色溫低於5000K 港慣用3000K

根據住建部2016年《城市道路照明設計標準》，對於道路照明的燈具，要求是採用LED燈時，應符合色溫不宜高於5000K，並優先選擇中或低色溫光源的規定。另據深圳市去年一份城市照明專項規劃（2021-2035），也明確提出市內道路照明，宜選用高效的大功率LED光源。色溫不宜高於5000K，建議在3000K與4000K之間。

而據路政署回覆，自本港的LED更換計劃展開以來，署方收到的市民意見中除普遍認同採用LED路燈可環保節能及改善照明外，亦有少數意見反映LED路燈偏白的燈光較刺眼。考慮到市民的習慣，署方採用相對柔和的暖白光（即3000K）LED路燈，讓道路使用者較易適應。

參照LED的色溫標準，3000K的LED燈雖稱為暖白光，但更傾向日出泛黃的太陽光色；3000K以上至4000K則屬較白色的中性光（見另稿）。若本港LED路燈採用3000K色溫，與內地傾向選用3000K以上的中性光LED路燈，便可能出現黃白之分。

工程師：港馬路近民居 路燈柔和合理

有於廣州供電單位工作、不願具名的機電工程師表示，內地馬路較寬敞，且多數主要幹道與民居相隔一定距離，故可採用色溫較高的LED路燈，提升照明效果，確保道路安全；相反香港的馬路多與民居相鄰，選擇柔和一些的LED路燈相對合理。

路政署強調，會繼續密切留意市場上照明設施及相關設備的技術發展，並持續提升改善公共照明系統的設計標準，以及有關運作及維修的工作，提高服務水平及節約能源，為市民提供可靠、安全、舒適及環保的公共照明。