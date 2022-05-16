楊森倡續做「務實反對黨」 羅健熙：日後選舉日後再算

另一邊廂，候任特首李家超今日將先後會見兩大建制政黨經民聯及民建聯。早前公開表示投票給李家超的新思維狄志遠說，目前未收到李家超方面邀約，但呼籲李展現胸襟，不將民主派或中間派視為敵人。

早前入獄11個月刑滿出獄的楊森說，會上寄語黨友緊守崗位，不應因政治局勢低迷或沒有議席而忘記本分，反而應更加堅定，繼續以壓力團體發聲及回應政策。「我們不是造反派，要在議會代表民眾，根據議會規則、根據市民授意，監察、制衡政府及協調政府工作，防止濫權，但不代表所有議案都反對。」

民主黨去年無派人參選立法會，楊森說，沒有議席始終對跟進議題事倍功半。至於參選時機，他說目前難以評估，要看議會組成及市民對新立法會的評價等。

集思會談黨定位

未來是否參選無結論

民主黨前主席劉慧卿則說，會上呼籲繼續關心獄中黨友，同時小心做事、夠膽做事、有智慧做事，並沒怎樣處理選舉問題。據悉，會上對日後是否參選並無結論，至於區議會，有黨內人士說視乎政府如何檢討地區行政架構。