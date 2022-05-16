天文台試新雷達 最快可測25分鐘後暴雨

鄭楚明出席無綫電視節目《講清講楚》時表示，受極端天氣影響，他估計本港未來發出暴雨警告會愈趨頻密，但認為現時的警告級別及定義仍合適。他指現時預測暴雨主要靠電腦程式作概略性預測，再靠雷達做臨近預測，約每6分鐘掃描一次，但最多只能預測20分鐘後情况。

早至一小時「實在很難」

鄭楚明透露，天文台最近開始試用新雷達，加強預測暴雨，預料需時數年測試。新雷達可做到每一分鐘掃描一次，「不過可能都是早5分鐘（預測時間），要早至半小時，甚至一小時，實在很難」。他指出，新雷達的限制是掃描範圍較細，但香港山多，很多地方會被阻擋，影響掃描效果。

對於上星期廣東氣象部門均預測有暴雨，內地部分地區及澳門預早宣布停課，本港未有跟隨，鄭楚明指三地氣象部門根據分析，已有共識今次暴雨影響範圍大，但如何應對，會各自按本身情况處理。他又指，就算大範圍有暴雨，不同地方雨量可相差很遠，舉例上周四本港發出黃雨警告時，廣泛地區降雨量最多30毫米，但澳門及珠海南面分別錄得50及90毫米。

研熱帶氣旋警告增水浸信息

去年熱帶風暴「獅子山」襲港，本港多處水浸，天文台發出3號強風信號及黃雨警告，引起不滿。鄭指暴雨加上強風，會加劇渠道淤塞，引致水浸更嚴重，天文台會研究改善發布，例如在熱帶氣旋警告中，加入水浸信息。