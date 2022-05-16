擬年內重建2027啟用 聖母醫院：盼今夏立會撥款

【明報專訊】屹立黃大仙逾60年的聖母醫院將原址重建，東翼和北翼主座大樓拆卸後，將改建成樓高12層的醫院大樓，總建築樓面面積將增加逾3倍至5.8萬平方米。該院行政總監劉思廷透露，院方期望重建計劃於今年夏季獲立法會財委會通過撥款，以期在本年第四季動工，並於2027年啟用，預計屆時該院的非緊急服務輪候時間有望縮減一半。
料專科門診服務量倍增
非緊急服務輪候時間減半
聖母醫院位於黃大仙沙田坳道，現時提供236張病牀，並設多個專科門診和日間醫療中心等，該院重建項目於2016年納入醫管局首個「十年醫院發展計劃」。該院重建後，病牀數目將增逾八成半至437張，X光服務診療室、日間手術室、內窺鏡房及門診部診症室數目亦將增加，院方預計普通科及專科門診每年服務量，可分別增加六分之一及逾一倍，至每年各逾14萬人次。
行政總監劉思廷預計，該院非緊急服務輪候時間有望縮減一半，但需視乎實際情况和區內人口增長等因素，難料確實減幅。人手方面，他稱該院現有600至700名醫護，相信重建後人手會相應增加一倍。
曾收新冠患者
稱病房舊不符防疫要求
第五波新冠疫情期間，伊利沙伯醫院轉為指定醫院接收染疫者，聖母醫院當時亦改建3間病房、提供79張病牀，接收從伊院轉介、病情穩定的新冠病人。該院護理總經理羅錦燕表示，院內病房殘舊，不符基本防疫要求，需在相關病房增加抽氣扇和空氣過濾等，以達負壓環境。她相信該院重建後病房質素將大幅改善，並會考慮加裝電子派藥系統和維生指數監察。
議員詬病不拓急症服務
總監：佔地小難設配套
該院重建計劃上周在立法會一個委員會會議上，被議員詬病未有增設急症服務。劉思廷透露，院方曾作相關考慮，惟該院佔地面積小，即使加建急症室，亦無空間增設深切治療部等配套，因此最終沒納入計劃。他重申，屆時啟德發展區新急症醫院將為九龍中聯網提供急症服務，聖母醫院則維持社區醫院角色，提供門診、日間和非緊急臨牀服務。