擬年內重建2027啟用 聖母醫院：盼今夏立會撥款

料專科門診服務量倍增

非緊急服務輪候時間減半

聖母醫院位於黃大仙沙田坳道，現時提供236張病牀，並設多個專科門診和日間醫療中心等，該院重建項目於2016年納入醫管局首個「十年醫院發展計劃」。該院重建後，病牀數目將增逾八成半至437張，X光服務診療室、日間手術室、內窺鏡房及門診部診症室數目亦將增加，院方預計普通科及專科門診每年服務量，可分別增加六分之一及逾一倍，至每年各逾14萬人次。

行政總監劉思廷預計，該院非緊急服務輪候時間有望縮減一半，但需視乎實際情况和區內人口增長等因素，難料確實減幅。人手方面，他稱該院現有600至700名醫護，相信重建後人手會相應增加一倍。

曾收新冠患者

稱病房舊不符防疫要求

第五波新冠疫情期間，伊利沙伯醫院轉為指定醫院接收染疫者，聖母醫院當時亦改建3間病房、提供79張病牀，接收從伊院轉介、病情穩定的新冠病人。該院護理總經理羅錦燕表示，院內病房殘舊，不符基本防疫要求，需在相關病房增加抽氣扇和空氣過濾等，以達負壓環境。她相信該院重建後病房質素將大幅改善，並會考慮加裝電子派藥系統和維生指數監察。

議員詬病不拓急症服務

總監：佔地小難設配套

該院重建計劃上周在立法會一個委員會會議上，被議員詬病未有增設急症服務。劉思廷透露，院方曾作相關考慮，惟該院佔地面積小，即使加建急症室，亦無空間增設深切治療部等配套，因此最終沒納入計劃。他重申，屆時啟德發展區新急症醫院將為九龍中聯網提供急症服務，聖母醫院則維持社區醫院角色，提供門診、日間和非緊急臨牀服務。