海味街另兩舖將結業：無客帶貨返內地難經營

記者在海味街觀察，發現最少7間店舖貼出「搬遷」、「結業」或「清貨」等告示，其中一間位於電車路旁、宣稱將結業的海味店，負責人許先生表示，現時疫情下生意是開業17年來最差，自封關後無旅客帶貨回內地，且本地消費疲弱，舖頭現時已無力支薪，勉強能應付3萬元月租。他說上月初派發首輪消費券後，生意僅短暫回升，現已一落千丈，決定減價清貨後結業。

另一間位於橫街的海味店，店東黃先生說，舖頭前方的酒店以往帶來不少遊客，現時幾乎無人，其店開業5年，疫情前生意不錯，如今每日僅數百元生意，下月初租約期滿，如生意無起色便結業退休。

身兼海味雜貨商會主席的海生行老闆蘇傑開表示，疫情下無酒席影響生意，而今年農曆新年市道亦只及去年三成，但認為行業有基本生意，「民生貨」如冬菇、蠔豉等仍有需求，「好不好市都要吃」。蘇稱早年內地未開放自由行，業界亦可靠本地生意，又認為目前市道已漸回穩，估計捱多一年便好轉，籲同業堅守。

商會籲堅守 料捱多一年好轉

蘇認為行內傳統舖頭面對的最大問題是難傳承，同興泰記負責人鄒美斯也說，海味品種繁多，學師需至少10年熟習，而且工作辛苦，吸引不到年輕人願入行。