老臣子憶六七暴動搶購潮：港人習慣無改

培叔憶述，1960年代上環電車路沿線是雜貨集散地，全港雜貨舖都來取貨，特別是六七暴動時，香港未有超級市場，人們就到雜貨舖搶購貨品。海味店食品耐放耐吃，便成搶購目標，同興泰記生意亦佳，當時每日經營至半夜，每晚包好翌日要送出的貨。

1929年申電話費收據續保留

提到送貨，他說當年港島沒車通往新界和九龍，接到跨區訂單，就要每朝在三角碼頭運貨過海，然後靠各區車隊派貨，「入新界要幾個鐘，入元朗一來一回差不多要一日」。同興泰記結業在即，培叔說他體能上難應付工作，縱不捨亦莫奈何，只好留到最後，送別這個家。

不用電腦記帳 筆錄防擅改

同興泰記至今仍保留1929年香港電話公司發出的申請電話按金收據以及1949年的訂貨單，以及多本1940、50年代的帳簿。舊時帳簿都用毛筆記帳，雖然這一代仍沿用筆錄，但因未精書法，已轉用科學毛筆。第四代負責人鄒美斯說，用筆記錄可看見修改痕迹，如用電腦，有人改動則不得而知。