海味街最悠久同興泰記 梁鄒兩家承傳四代將畫句號 合營海味百年 結業留香情誼不散

明報記者 廖俊升

梁鄒兩家早於晚清時期已在廣州合資經營海味生意，103年前拓展業務至香港並扎根本地，兩家以「志同道合創業興家身心康泰」為宗旨，取名同興泰記。舖頭最先落戶上環高陞街，戰後搬至德輔道西，約1962年搬至現址，是俗稱海味街、即上環永樂街至西營盤德輔道西一帶迄今歷史最悠久的海味店。

第三代由細玩到大

一內一外感情深厚

同興泰記經歷四代人，兩家仍情如一家。第三代傳人梁泳潮和鄒炳璋為兒時玩伴，兩人10多歲便到舖頭幫手由低做起，落手落腳掃地、倒痰罐、曬海味，到後來接手舖頭成最佳拍檔。伙記叫鄒炳璋做大哥，他為人勤力，是舖頭強大後盾，梁泳潮則為人靈活，善與人交涉買貨，一內一外缺一不可。鄒炳璋女兒鄒美斯憶述，父親與潮叔雖曾為公事爭執，但從無隔夜仇，感情深厚。

高峰期擁30員工 疫下仍客似雲來

上世紀1960至80年代，同興泰記高峰期有30員工，不少內地來港工人居無定所，就睡在舖頭閣樓碌架牀。鄒美斯形容，同興泰記未遇過低潮，即使新冠疫情下仍客似雲來，顧客過年時入貨要排兩三小時。

鄒炳璋在2012年離世，梁泳潮也在去年仙遊，舖頭失去兩大支柱，由梁太何佩貞（潮嬸）和鄒家兩女鄒美斯和鄒美珊接手，但她們都感覺有心無力，潮嬸自言年事已高，子女亦有事業難以接手，無奈下「都要放手」。舖頭宣布結業，街坊蜂擁而至，有三代人都是客人的熟客來買海味，潮嬸感恩，但無法改變現實，只可伴舖頭走最後一段路。

「海味要摸要嗅」 不做網購

鄒美斯想過繼續經營，但兩姊妹於父親去世後才入行，自言經驗不足，能力上未可繼承家業，「不像潮叔那樣的海味活字典」，一眼便分到海味種類。她說舖頭有很多傳統，潮叔和父親不做網購，堅持海味要親眼看、用手摸、用鼻嗅，兩老又認為做生意要靠口碑，決不搞宣傳。她說，繼續經營不能拋棄傳統，想過找人合伙，卻未遇上合適人選，只好急流勇退，保住同興泰記的美譽，「因有百多年的包袱，如果同興泰記要有人承傳，一定唔可以衰」。

多徒弟自立門戶 另一方式承傳

同興泰記如學堂，除教客人海味知識，也為行業培育不少人才。潮嬸說，近半世紀以來，舖頭至少培育出5、6個徒弟自立門戶，潮叔鼓勵徒弟出身，還會帶他們找舖位和買貨，從不說徒弟「反骨」，反而樂在背後扶一把。她覺得同興泰記雖將結業，卻早已用另一種方式承傳。