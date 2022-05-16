二千人興奮高歌趕頭班車 有鐵迷信鋼筋事件後已補救

凌晨4時，會展站外已有近500人排隊，排隊者間中一同高呼「開閘」，會展站最終較原定時間提早約5至10分鐘開放，大批鐵路迷從天橋入口乘扶手電梯衝入站內，部分人繼續起哄，要求「開閘」。會展站上午約5時啟用閘機，鐵路迷衝進閘內趕往月台，場面一度混亂，有人跌倒。清晨5時25分，東鐵線過海特別班由會展站開出，惟臨近開出前仍有乘客欲上車，車廂相當擠迫。等候列車開出期間，乘客合唱港鐵最新宣傳歌《東鐵過海真的很興奮》。

「羅生」入站引哄動 上班族穿「暴龍裝」紀念

鐵路迷羅哲琛去年於屯馬線開通受訪時唱出一句「屯馬開通真的很興奮」，片段在網絡廣傳，他更獲邀唱東鐵線過海段最新宣傳歌。羅哲琛昨早甫現身會展站，鐵路迷即起哄，大呼「羅生」，不少鐵路迷要求與他合照，羅一度被包圍。羅哲琛說東鐵線過海段通車日剛好是他考完文憑試之後，對此感幸運，「是一份港鐵送給我的禮物」。他說心情興奮，「因為香港人等這條線都等了好多年」。

有鐵路迷身穿「暴龍裝」乘搭首班列車，引來其他鐵路迷及小孩與之合照。化名「侏羅紀」的鐵路迷33歲，家住上水，形容「一出世」便期待東鐵線可過海。他原先每天早上搭鐵至紅磡站，再轉巴士過海上班，現預料行程縮短5至10分鐘，「毋須再轉巴士過海，直接可以由頭站睡到尾站」。他認為會展站開通是歷史時刻，想起未曾有恐龍乘搭東鐵，扮成恐龍可令這天更特別。

住在柴灣的趙先生昨晨5時帶同6歲的鐵路迷兒子軾仔乘搭「特別班」，稱沒想到人這麼多。趙先生特意購買東鐵線過海段紀念品，軾仔說5歲起喜歡港鐵，笑說「今日最開心是我！」被問到沙中線工程過往曾被剪鋼筋、會否擔心有安全隱憂，趙先生認為爆發事故後質素控制會做得更好，認為問題不大，相信港鐵會補救，反而不用擔心。