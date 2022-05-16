東鐵過海段通車首日暢順 本報「新舊路線」實測 大埔去柴灣 會展站轉車更貴未更快

東鐵線過海段昨通車，早上5時許，港鐵主席歐陽伯權、行政總裁金澤培等高層主持通車儀式，隨即讓市民入閘；港鐵安排特別頭班車，於早上5時25分由會展站開出，大批鐵路迷乘搭該班車過海（見另稿）。為見證通車一刻，不少市民前晚已到會展站外排隊，另一批鐵路迷則在維港對岸的紅磡站，揮手送別最後一班在紅磡月台開出的尾班車，該月台47年的歷史使命亦於昨天凌晨告終。

紅磡、會展、金鐘加派400員工

港鐵車務總監李家潤表示，逾2000名乘客乘搭「特別班」，昨早東鐵線整體大致暢順，港鐵在通車初期會在紅磡站、會展站及金鐘站加派逾400名職員協助乘客使用車站及熟悉轉線安排。對於東鐵由12卡改用9卡車，他稱使用新信號系統後，載客能力較以往更好，行車亦較以往快。

另外，港鐵表示會送出10萬程免費本地單程車票，於本月31日下午讓市民登入港鐵應用程式換領，先到先得。

有客正使用 會展站扶手梯突停

本報記者昨在會展站乘扶手電梯往月台期間，扶手電梯突停下，當時約有4至5名乘客使用，未有人受傷。李家潤承認扶手電梯運作不暢順，經工程人員檢查已完成復修，稱車站投入服務初期需時磨合，盼市民明白。

大埔往柴灣兩路皆約1小時 會展轉車貴紅磡至少兩成

東鐵線過海段是香港第4條過海鐵路，連接新界北、九龍中和港島，市民乘搭東鐵線，毋須轉線已可直達港島北。本報昨測試在大埔墟出發前往柴灣，其間分別於紅磡站轉乘隧巴過海；以及乘東鐵線抵會展站，再轉乘巴士，發現兩者時間相若，均用了約1小時抵達終點漁灣邨，當中關鍵在轉車時能否順利銜接，例如在紅磡站轉乘118號巴士線過海，由鐵路站步往巴士站只需數分鐘；在會展站轉巴士，則需沿橫跨會議道的行人天橋走到對面馬路的巴士站，需時約10分鐘。

票價方面，乘東鐵線到會展站再轉巴士，即使計及2元轉乘優惠，全程合共23.8元，但較採用傳統路線，即乘東鐵後再在紅隧轉巴士的20元，貴約19%。另外幾條過海路線，港鐵票價均較巴士高（見圖）。

多名民建聯立法會議員昨乘搭東鐵線過海段，認為人流不多，整體運作暢順。劉國勳希望港鐵可盡快在月台加裝幕門，避免墮軌意外，又稱列車由12卡轉為9卡，每車載客量減少，期望港鐵加密班次疏導人流。