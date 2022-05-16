稱政務司長人選已有心水 未正面回應設副司長

【明報專訊】特首林鄭月娥早前要求候任特首李家超盡快提交政府架構重組意見，李家超昨表示，已將架構重組意見交特首辦，雙方正融合方案，稍後提交行會討論，現階段不宜披露細節，重申原則上同意特首建議。李接受電台節目訪問時未正面回應會否增設副司長或重設中央政策組。
架構重組意見交特首辦 正融合方案
候任特首李家超昨早在競選辦副主任譚志源見證下簽署法定聲明，表明他不屬任何政黨，亦非任何政黨成員。對於是否增設副司長，他昨在商台《政好星期天》上表示，政務司長工作繁重，若能加強其統籌能力是好事，但最終細節要待行會討論。李家超回應會否重設中央政策組時，認為要加強分析和釐定政策能力，「我覺得是好的，如有非政府角度和掌握輿情的（架構）」，稱會建立一些設置。
稱讓妻子自行選擇擔任多少公職
李家超在同一節目上稱，組班仍處開始階段，目前在綜合人選，不少人自薦或獲推薦加入問責班子，需婉拒部分人。他說，決定最終名單前不會公開，又稱已有政務司長「心水」。對於會否重用紀律部隊，他表示組班重能力、經驗和理念，而非背景出身。他未回應多少名現屆官員留任，又認為政務官（AO）肯定是人才，稱招募AO時已「精挑細選」，過去多年與AO合作愉快。過去的特首夫人均有擔任多項公職，對於太太林麗嬋將參與幾多工作，李家超說會讓太太自行選擇。
行會成員葉劉淑儀表示，未知政府何時將重組建議提交行會討論。她認為增設副司長並不急切，擔心「架牀疊屋」。她稱，若建議最終包含副司長，一定要由熟悉政府的人擔任，才能有效指揮和協調各政策局工作，但拒評應否由現屆官員出任。
立法會前主席曾鈺成日前稱，李家超組班時間很短，若他屬意的人選未能7月1日上任，由現任官員延任亦合理。同為顧問團成員的全國政協前常委劉漢銓認為，非不得已，上述做法機率不大，因涉中央委任。他說，認識的李家超嚴謹認真，不會隨便因時制宜，暫時看不到「非不得已」，相信組班不困難。