稱政務司長人選已有心水 未正面回應設副司長

架構重組意見交特首辦 正融合方案

候任特首李家超昨早在競選辦副主任譚志源見證下簽署法定聲明，表明他不屬任何政黨，亦非任何政黨成員。對於是否增設副司長，他昨在商台《政好星期天》上表示，政務司長工作繁重，若能加強其統籌能力是好事，但最終細節要待行會討論。李家超回應會否重設中央政策組時，認為要加強分析和釐定政策能力，「我覺得是好的，如有非政府角度和掌握輿情的（架構）」，稱會建立一些設置。

稱讓妻子自行選擇擔任多少公職

李家超在同一節目上稱，組班仍處開始階段，目前在綜合人選，不少人自薦或獲推薦加入問責班子，需婉拒部分人。他說，決定最終名單前不會公開，又稱已有政務司長「心水」。對於會否重用紀律部隊，他表示組班重能力、經驗和理念，而非背景出身。他未回應多少名現屆官員留任，又認為政務官（AO）肯定是人才，稱招募AO時已「精挑細選」，過去多年與AO合作愉快。過去的特首夫人均有擔任多項公職，對於太太林麗嬋將參與幾多工作，李家超說會讓太太自行選擇。

行會成員葉劉淑儀表示，未知政府何時將重組建議提交行會討論。她認為增設副司長並不急切，擔心「架牀疊屋」。她稱，若建議最終包含副司長，一定要由熟悉政府的人擔任，才能有效指揮和協調各政策局工作，但拒評應否由現屆官員出任。

立法會前主席曾鈺成日前稱，李家超組班時間很短，若他屬意的人選未能7月1日上任，由現任官員延任亦合理。同為顧問團成員的全國政協前常委劉漢銓認為，非不得已，上述做法機率不大，因涉中央委任。他說，認識的李家超嚴謹認真，不會隨便因時制宜，暫時看不到「非不得已」，相信組班不困難。