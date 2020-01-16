李家超稱擇項設KPI 對事不對人 未提房策設指標 關注組織：未達標官員應下台

另外，天主教香港教區榮休主教陳日君樞機等5名「612人道支援基金」信託人日前涉違國安法被捕，本身是天主教徒的李家超昨在商台節目《政好星期天》表示，警方執法是針對有關人物的犯法行為，與背景和思想沒直接關係，部分人背景令他們特別受支持，惟他們犯法亦要處理。

稱會就公務員動員、滅貧設KPI

李家超表示，會選取部分項目設立統整的KPI，稍後與各政府部門討論。他透露，會就公務員緊急動員機制設立KPI，例如在指定時間內召集指定公務員數目，「解決跨代貧窮試驗計劃」亦可設立指標，每年為參加者評估表現，如自信心。

對於李家超稱不會為個人設指標，狄志遠稱失望，認為應為每名問責官員設指標以體現問責制，例如就會見團體、傳媒和出席立法會會議等次數訂指標，而一眾官員的表現亦應反映於特首本人KPI。

鄧家彪倡拓至問責官員、高級公務員

工聯會鄧家彪認為，李家超可能要顧及公務員想法，穩定人心和士氣，但長遠應將KPI拓展至問責官員和署長級的高級公務員。

民建聯曾建議為問責官員設KPI，該黨立法會議員陳學鋒表示，指定項目的KPI實際也等同負責官員的，例如將來的房屋局長要為公屋上樓時間的指標負責。

李稱短期會壓縮土地發展程序

房屋政策是李家超的政綱重點之一，但他未提會否就解決房屋問題訂立KPI。李家超在同一節目表示，短期會壓縮土地發展程序，提出將未來10年建屋目標中，後5年部分項目提早至前5年落成。他稱，中期希望透過北部都會區和「明日大嶼」提供大量土地，長遠則要建立土地儲備。

議員倡針對建屋造地訂指標

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀指出，現屆政府就房屋政策已有不少承諾，例如「3年上樓」，惟輪候時間不斷增加。她認為，應針對建屋造地訂立指標，並就北部都會區等大型項目設立發展進度的目標。

民建聯陳學鋒亦認為，可為開發土地和建屋量定目標，以至為城規會設KPI，加快土地發展流程。鄧家彪則建議使用人均居住面積、市民置業比例和住屋租金負擔等作為指標。

全港關注劏房平台成員賴建國賴建國認為，「3年上樓」已是清晰的KPI，建議新政府以任內縮短上樓時間至3年作目標。他稱，當局應考慮未能達成指標的後果，例如主事官員或要下台問責。

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