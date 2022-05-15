「上樓等6.1年確令人不安」 林鄭：完善選制增措施保供應

林太昨在社交媒體提到，覓地建屋是一個複雜過程，以往面對社會爭議和司法挑戰。但她說，在「完善選舉制度」及本屆政府推出多項增加公營房屋供應的政策等措施下，相信中長期公營房屋供應是有保證的。

另外，立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓昨出席港台《星期六問責》稱，候任特首李家超提出「公屋提前上樓計劃」屬短期措施，長遠仍要增加土地房屋供應。他說，即使公屋申請提前一年上樓，因應周邊配套未完善，居民或面對區內物價高昂等問題。

收地補償擬減至兩級 議員憂長遠變牽制

立法會選委會界別議員林筱魯在同一節目稱，公屋申請人對提早入伙或有不同想法，又說自己擔任長策會委員時已覺得公屋供應量「頭輕尾重」，多年過去問題仍未解決，認為重點是積極研究怎樣壓縮程序。

此外，發展局早前提出擬將收地補償土地業權人制度由4個級別合併為兩個級別，料本月底將建議提交立法會財委會審議。林筱魯擔心日後對於各級定義仍有爭議，稱無論怎樣訂立補償價亦難排解所有爭拗。他強調收地除面對金錢問題，亦要兼顧重置安排。謝偉銓則說，新安排短期而言可加快收地，但擔心長遠而言，市場變化下或會產生互動牽制或影響。