八成人撐管制傘袋 1/4倡禁 環保署：最快下半年交塑料管制草案

環保署表示，可持續發展委員會已就管制即棄塑膠提出建議，當中包括禁止免費派發雨傘膠袋，政府歡迎委員會的所有建議，並會落實草擬《促進環保責任（雜項修訂）條例草案》以管制多項即棄塑膠製品，包括雨傘袋，最快今年下半年將條例草案提交立法會審議。

可持續發展委員會進行的「管制即棄塑膠」公眾參與，去年10至12月收到逾9400份意見，當中包括機構、公司和個人。結果顯示，83.2%意見認為須管制雨傘膠袋，14.6%認為不須管制；管制時間方面，32.5%和28%回應者分別表示應該在短期（3年內）和中期（3至5年內）採取行動；至於管制方法，25.5%的人表示應全面禁止，其次是規管措施（23.4%），以及自願措施（23.0%）等。

併設傘袋除水器商場 稱七成揀除水器

綠領行動2017年調查並推算全港每年雨季平均使用逾1400萬個雨傘膠袋。綠領行動總幹事何漢威認為，近年雨傘除水器技術愈趨成熟，成本亦下降，相信物管公司有能力以其他方法代替派膠袋。綠領行動項目經理葉翠雯稱，該組織近年推行審核認證計劃，推動物管公司減用雨傘膠袋，統計過去3年參與計劃的物管公司合共減少派發約388萬個雨傘膠袋，以每個成本約0.3元計算，相等於節省約116萬元。

位於新蒲崗的商場Mikiki由2017年起已參與綠領行動的審核認證計劃，去年取得最高級別的金獎，即所有出口均設置取代雨傘袋的設置。康業服務有限公司高級分區經理盧家輝表示，Mikiki最初引進第一代雨傘除水器，由於外形為圓桶，被一些長者街坊誤認為垃圾桶，將雜物投入桶內，造成損壞，整體只有一至兩成顧客使用。他說過去數年環團加強宣傳教育，加上除水器不斷改良，成本下降，每個售價數千元，現時使用的除水器由兩塊板組成，內有吸水纖維，只要搖動雨傘就可在數秒內去除水分，現時約七成進入商場的人會使用除水器，約一成更自備可重用的雨傘袋，Mikiki去年派發雨傘袋的數量較2017年減半。不過，他稱商場面向太子道東的入口與巴士站距離只有10多米，不少人下車取道商場前往區內其他地方，估計由於趕時間仍會取用雨傘膠袋。

領展添置除水器吹地機 料年減300萬傘袋

領展物業管理總經理繆國相表示，領展旗下全線物業包括75個商場已於今年2月推行「拜拜遮袋」行動，停止派發雨傘膠袋，推行3個多月的成效理想，估計每年可減少棄置約300萬個雨傘膠袋。為推行停派傘袋，領展斥資130萬元添置除水器及吹地機等，根據觀察，計劃推行後大部分市民均會使用除水器，亦未見影響人流進出商場。

明報記者

（城市保育）