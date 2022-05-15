航拍機註冊制6月生效 1500人已登記駕駛員

規管250g以上 7kg以上須買三保

陳帆昨發表題為〈小型無人機 發展潛力無限 新規管框架 照顧各界需要〉網誌，表示新法例生效時，與危害行為、限制飛行區及執法相關的罪行會即時生效，其他條文設有6個月寬限期。

他說，新例下除標準甲一類操作（重量不超過250克）外，小型無人機和遙控駕駛員均須註冊。專為小型無人機而設的一站式電子平台「SUA一站通」，今年初推出供業內人士登記及註冊的體驗版，現已有逾1500人登記。民航處5月10日正式推出該平台，市民可透過它註冊成遙控駕駛員，及為小型無人機註冊。市民亦可透過「SUA一站通」的無人機飛行圖閱覽最新的限制飛行區，及從《安全規定文件》和相關指引獲取安全資訊。

新例下，申請「進階操作」許可的營運商須買第三者責任保險。陳帆說政府會繼續與保險業界商討，令市場有更多元化保險產品供選擇，並訂定日後其他類型無人機操作規定保險的實施日期。