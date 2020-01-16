DSE歷史資料題 首不問中國史 教師：不代表明年都無 非每次問盡所有課題

7選2論述題 兩題問中國史

今年約4880人報考DSE歷史科，卷一佔該科60%分數，考生可4揀3題作答；有題目問是否同意日本在20世紀初「可被視為強大和西化的國家」（見圖）、香港20世紀下半葉經濟發展，以及上世紀初歐洲局勢等。佔40%的卷二論述題，可7選2題作答，考問上世紀上半葉中國現代化探索與政治發展、「有中國特色的社會主義」、冷戰期間美國的角色等。

去年DSE歷史科卷一曾問中國經濟現代化推動因素，前年問中日關係的試題遭取消。元朗信義中學歷史科主任謝榮燊表示，由2012年首屆DSE歷史科計起，「卷一第一次冇出過任何中國題」，他不評論考評局做法，但被問到會否影響熟習中國史考生、令他們選題空間變小，他則認同。謝強調卷一並非每年問盡所有課題，「只不過今次咁啱係（不涉）中國題」，提醒學生不代表明年繼續不設題。

漫畫題問日俄戰爭美國「調停」角色

謝又分析，卷一過往不時以漫畫或海報入題，考核考生自行領略內容的能力，今年只設一幅漫畫，較過往少，信息亦易理解，「見到日俄死傷慘重，美國隔開兩者，是調停者」。他續說，卷二論述題提問用語直接，舉例問導致二戰爆發的較重要因素，是維持和平努力的失敗還是經濟大衰退，他認為題目沒轉彎抹角，清楚說明兩個比較項。

考生：兩年前已料「避問惹誤會嘅嘢」

在柴灣試場應考的楊同學稱，兩年前取消歷史試題事件時才剛開始讀歷史，當時已有心理準備日後試題「避開較有立場、令人誤會嘅嘢來問」，故她專攻歐洲史，昨在卷二時也全選歐洲史題目。

考生蘇同學認為，兩卷提問字眼沒有「陷阱位」，尤以日本史考問方式最直接。他表示，完成考試感如釋重負，憶述第五波疫情令其壓力大增，溫習時經常想哭，擔心考試失手未能入讀心儀大學。