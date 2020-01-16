一晚搬120遺體放不開 隊友開解終釋懷

殮房缺人手 請纓「加班」

黃稱當時好友的母親離世，加上認為人屍共擠對死者不敬，剛巧殮房要求醫療輔助隊支援，遂決定協助。她當日主要協助富山殮房助理記錄遺體編碼及打開屍袋讓家屬認屍。原本工作達8小時，收工前一刻有多輛車運送遺體到場，考慮到人手不足，她和隊員主動要求留下支援，最後「加班」逾3小時，辛苦得整件保護衣都濕透。她說其後有隊員擔心應付不來，一度想退出遺體處理工作，她以早前經驗提醒該隊員，「如果你走咗，就少咗一個人幫手，令原本嘅隊員好辛苦」，並向該隊員分享如何應對不同處境，期望增強對方信心。她說約10年前加入醫療輔助隊，全賴隊員間緊密聯繫提高歸屬感，而相關經驗亦有助她準備日後入行做護士。

助搬行李聊天 令撤離者安心

本身是游泳教練的姚駿傑加入醫療輔助隊約4年。上年4月底，東涌映灣園悅濤軒第11座一名外傭確診，並帶有兩種新冠變種病毒株，衛生防護中心安排全座所有住客撤離檢疫。姚說撤離行動前約3小時才收到通知，當晚由約9時起協助逾千名住客撤離，直至翌日凌晨約4時半才有隊員接更。姚憶述其中一戶人母親為外籍，丈夫在外國工作，同住外傭已發燒送院，母親獨力照顧兩個小孩顯得吃力。他眼見該名母親很徬徨，加上孩子突然哭起來，他於是協助該名母親搬行李，同時與她的孩子聊天，3人才變得較安心。他形容「撤離人數眾多，當時下着大雨，而且整晚穿著保護衣很辛苦」，但完成任務後感到滿足。他回想起2003年SARS爆發時自己只是小學生，對於「有些病毒不是肉眼可見，很容易傳染他人」記憶猶新，今次疫情讓他可在抗疫上直接幫助別人，形容工作「很熱血」。