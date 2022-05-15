護送母子探彌留父親 回程凝重沉默 醫輔隊一句安慰 探病家屬淚崩道謝

明報記者 施晉宇

冼敏兒12年前加入醫療輔助隊，她稱當時女兒出世數年，作為「白紙」的她期望學習更多醫療知識。12年後遇上世紀疫症，其中一次她奉命安排一對母子前往醫院恩恤探訪彌留的父親，院方強調「情况好急」。抵達東涌一間檢疫酒店時，該名母親很焦慮，她迅速為兩人探熱和檢查身分證，與司機協調以最短時間到達瑪嘉烈醫院，並在門外送上一包紙巾。

約半小時探訪時間，敏兒一直默默在門外守候，離開醫院時，敏兒除了簡單問候一句「你還好嗎」，回程期間各人保持沉默。該母親在酒店大堂向9歲兒子表示「爸爸好惜你」，直至回到房間門口，敏兒向母子表示「爸爸永遠在你心中，你（兒子）現在長大了，要好好照顧媽咪」，該名母親遂淚崩，返回房間時不斷向敏兒表達謝意。

安撫失禁智障者 院友逐一感謝

敏兒憶述另一次協助智障者，從黃大仙的院舍撤離到亞博社區隔離設施。她說當日天氣很冷，只有約12至13度，由於撤離時間趕急，院友只是身穿短袖衫褲和拖鞋。當時共13名院友和3名院舍員工，原本在車上已安頓，突然一名院友失禁，他隨即脫下上衣，一邊道歉說「對不起姐姐」，一邊抹乾地下和椅子。當時她很擔心該名院友會着涼，遂安慰他不用擔心和內疚，自己會在抵達亞博後和司機清潔車廂。離開時，其他院友又逐一感謝她，各院友的禮貌和乖巧令她感動。

疫情執勤期間，面對生離死別，心情難免波動，敏兒有時憂慮未有做好服務，就讀中學的女兒反過來安慰自己，「媽咪得㗎喇，人哋會收到你嘅心意」，當刻負面情緒盡消，最少獲得家人支持。

成立逾70載的醫療輔助隊，現時由約3700名來自各行各業的義務隊員，向政府提供衛生及醫療應急服務。自前年1月疫情爆發至今，協助約20項抗疫工作，包括支援檢疫中心醫療站運作、執行屋苑和院舍撤離行動、協助衛生防護中心票控等，為逾10萬人次提供服務，高峰時期每日須出動約300個隊員。

醫輔隊拍微電影向隊員致敬 冀吸有心人

醫療輔助隊總參事黃英強表示，第五波疫情爆發得很急很快，只能「隨機應變」，若非義務隊員積極配合，醫療輔助隊工作或會崩潰，又稱「有賴隊員跳出comfort zone（舒適區），在能力範圍內作出很多新嘗試」。他又透露部門恆常人手編制有約4900人，現時只是填滿七成人手。疫情令大部分招募工作停頓，包括在商場擺放招募的攤位，他期望疫情回落後可恢復招募工作，讓更多有心人加入。

另外，醫療輔助隊花了半年時間製作名為「持後者」的微電影，講述成員如何「持」守專業精神在市民背「後」支援的情况，期望吸引更多有心人加入，亦作為一份禮物向隊員致敬。