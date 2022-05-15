汪洋：提升愛國愛港力量能力建設 劉兆佳：「實幹派」需求增 政治鬥爭者減

新華社報道，汪洋在會上提及，要堅持「愛國者治港」根本原則，堅持「大團結大聯合」，聚焦骨幹力量、夯實基礎力量、培育新生力量，努力提升政治把握能力、思想引領能力、團結協作能力、聯繫群眾能力、解決問題能力，助推特區實現良政善治，確保一國兩制實踐行穩致遠。

報道稱會上有11名政協委員和特邀代表發言，委員祝賀李家超當選特首，對香港和諧穩定和繁榮發展充滿信心。委員建議努力打造胸懷「國之大者」、善解民生難題、具有擔當情懷的特區管治團隊和公務員隊伍，並引導愛國愛港愛澳政團及社團提高政治站位。

劉料中央港府頂層設計着手

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，在回歸前後，本港的愛國力量發展受到不同掣肘，至今「愛國者治港」原則落實後，為愛國力量提供基礎和條件，有計劃、有組織地發展，稱目前愛國力量在人才供應、管治能力、團結性都有待提升。他相信，中央及特區政府會共同從頂層設計着手，以壯大愛國力量，包括強化諮詢制度、團結地區組織、提供政治職位等。

劉預期西方未來將加強打擊香港，作為抑制中國的重要手段，因此在港建設愛國力量應對的迫切性增加，其中更需「實幹派、有專業知識」的人才，與中央及特區政府合作，需要政治鬥爭的人相對較少。

全國政協副主席夏寶龍在會上作主題發言，全國政協副主席梁振英出席會議，但報道未提及另一全國政協副主席董建華有否出席。