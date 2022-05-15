曾鈺成：未及組班問責官可延任 葉劉指不可行

曾鈺成在訪問表示，李家超的政綱比較籠統，例如房屋政策沒有具體建議，但公眾對新班子滿有期望，「公眾會看班子一站出來，大家覺得眼前一亮的、是人才來的，但如果出來時，大家心中有疑問『他都可以？』就會打折扣」。曾鈺成又說，外界將聚焦李家超如何解決各項深層次問題，並抱很大期望，但他認為問題非一朝一夕可解決，呼籲各界應有耐性。

目前距離政府換屆一個半月，曾鈺成形容時間很緊迫，7月1日是回歸25周年及新一屆政府就職，「唔齊人會比較『論盡』」。曾鈺成認為，若李屬意的新班子人選需要一段時間處理個人事務才能加入政府，由現任官員延任是合理，但新增的政策局就不可以。他舉例說，現屆律政司長鄭若驊上任前，上任司長袁國強也是「做多半年」才辭任。

劉兆佳：如七一未齊人 可署任處理

葉劉淑儀認為由現任官員延任不太可行，因問責官員要經中央任命，若不經任命而以署任方式處理，亦不理想。但她說，若中央同意，問責官員中途換人亦非無先例。

全國港澳研究會副會長劉兆佳不認同由現任官員延任，認為其政治威望有限，亦未必有足夠政治責任感。他認為，若7月1日的問責班子未齊人，亦無辦法，可以署任或兼任方式處理，但他相信一兩個月內可解決，涉及外國國籍則較難預算。