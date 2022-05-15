日本團重啟 收費翻倍8日2.5萬 料須申簽證 業界：回港檢疫最大阻力

日本去年11月起禁止沒居留資格的外國人入境，據日媒報道，日本擬6月起放寬單日入境人數上限，由現時的1萬，倍增至2萬，並容許來自美國、歐洲及亞洲等疫情受控地區、已打3針疫苗的旅客入境。不過，港人免簽證入境日本的安排於2020年初暫停，至今未恢復，日本當地亦不認可科興疫苗，只認可復必泰、莫德納及強生等疫苗。

11日團3.5萬 日接200查詢未落訂

縱橫遊常務董事袁振寧表示，公司在今年初已有推出日本小包團，惟初期只設3至5款行程，成團數目極少，上周日本開關消息傳出後，行程款式加至20個，前往大阪、京都、名古屋等地，5至11日行程團費約為6500至3.5萬元不等，現時每日接到約200個查詢，單日網頁點擊率亦逾千。袁振寧說，小包團雖已開放報名，但由於日本當局尚未公布旅客入境安排，市民只持觀望態度查詢，暫未有心急市民落訂留位。

業者：若准家居檢疫 生意或回復三成

袁振寧說，計劃在6月日本放寬入境限制前推出更多行程，最終或有30至40款供市民選擇，如反應熱烈，機票有可能被搶貴，屆時團費或要加價三四千元。他估計，日本當局為控制人流或會重推旅遊簽證，要提供銀行入息、婚姻證明等資料申請，但對渴望旅遊的港人而言，相關手續應只是「濕濕碎」，不影響遊日意欲，回港須酒店檢疫7日才是最大阻力。他料出遊條件如包括旅遊簽證及回港檢疫，日本遊生意只能恢復疫前不足一成，如港府可改為7日家居檢疫，則有望回復兩至三成。

日本不認科興 家庭報團市場收窄

美麗華旅遊總經理李振庭表示，熔斷機制下本港往返日本航班數量少，航空公司難提供團體票，旅行社只能為旅客買「散飛」，「一張機票已等於疫前一個團的價錢」；加上日本當地很多酒店因疫情停業，一晚酒店索價至少1500港元，料日本團團費貴疫前一倍，6至8日行程費用或達1.8萬至2.5萬元。

至於市場反應，李振庭說日本不認可科興疫苗將令市場收窄，因港人習慣去旅行「一定要全家一齊去」，只要一名家庭成員打科興已不會報團，而港人遊日大多以短途遊為主，如回港要檢疫7日或覺不值，料反應「大極有限」。