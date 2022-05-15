調查：八成九龍中居民 稱過海交通無受惠 或受巴士減班影響 關注組促諮詢

逾六成半稱改搭港鐵機會微

16個民間交通關注組織組成聯席，在5月1至14日訪問1804名九龍城及黃大仙居民，逾八成受訪者不認同單靠東鐵線過海段足以改善當區過海交通。受訪者中，582人乘搭巴士或渡輪過海上班或上學，當中超過六成半表示日後改搭港鐵過海機會較微。

調查又發現，1050名受訪者（約58%）認為運輸署無主動了解他們的過海交通需求，而署方表現非常被動。

運輸署5月3日向九龍城區議員提交文件稱，隨着第四條過海鐵路開通，署方認為隧巴乘客的乘車習慣將改變，有空間調整個別隧巴路線，如部分班次較頻密者，包括由觀塘往堅尼地城101線、白田邨往堅尼地城104線，以及何文田往中環109線等。署方建議，東鐵線過海段開通首日增設全日接駁會展站的新巴1M號線，由會展站來往黃泥涌峽。

聯席認為鐵路服務範圍邊緣地區不單未能受惠於東鐵線過海段，更可能因削減巴士班次而受影響。聯席成員林宏正表示，何文田邨與港鐵站有一定距離，且需上斜路，居民主要以109號巴士往灣仔等港島地區，惟削減班次後，或令巴士載客量爆滿，要等下班車甚至花額外時間往港鐵站。

聯席又質疑運輸署調整巴士班次計劃，僅在東鐵線過海段通車前不足兩周才公布，社區缺乏討論，市民只能備悉調動內容。聯席建議運輸署及巴士公司應諮詢居民，擱置削減班次，並設更多特快點對點接駁巴士，直接來往住宅區與港鐵站等。

運署：密切留意隧巴需求變化

運輸署回覆稱，會密切留意東鐵線過海段開通後所有隧巴實際乘客需求變化，視乎乘客需求及《調整巴士服務的指引》，考慮適當的服務調整安排。