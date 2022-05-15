過海段今通車 「超級轉車站」金鐘容量倍增 港鐵料新東鐵足迎上班客 議員恐塞爆

需否多等數班 「或早少少睇吓唔同路線」

東鐵線過海段今日通車，首班車為特別班列車，今早約5時25分會從會展站開出，成為沙中線項目最後一段通車的路程。

東鐵線採用新信號系統，綜合港鐵早前公布資料及立法會文件，過海段通車後，東鐵線早上繁忙時間最密2.7分鐘一班車，但由於12卡車已退役，東鐵線全線已轉9卡車，單向每小時載客量減少近兩萬人次。港鐵行政總裁金澤培昨表示，過海段通車後乘客或需時選擇出行模式，會密切監察，適度調動服務，相信東鐵線客運安排足夠應付乘客需要。至於乘客上班時是否要等多數班車、應預早出門，金說：「乘客可能多咗選擇，或者早少少睇吓唔同路線，可以令他們出行就更加無咁匆忙。」

憂金鐘站出事 陳恒鑌：跟進應急機制

東鐵線過海段通車後，金鐘站將成4線轉乘的「超級轉車站」，被問及若金鐘站出現擠迫，港鐵如何應對，金澤培稱金鐘站擴建後容量幾乎擴大一倍，相信會令轉線安排更妥善。

立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌擔心，東鐵線過海段通車後，大圍、九龍塘和紅磡等較多人轉線的車站會擠塞，明日上班日將是最大考驗。他又說，金鐘站日後將涵蓋全港最主要的4條港鐵線，一旦有事故或癱瘓全港，港鐵應仔細做好應急機制及演練，他會在鐵路事宜小組委員會跟進。

港鐡：一直有訂應變 前線需熟習

港鐵昨回覆稱，一直有就可能在港鐵範圍發生的緊急事故制定相應應變方案，港鐵車務人員均需熟習有關安全守則及應變程序，亦有為前線員工培訓和演練。發言人又稱，新鐵路線及車站投入服務前的試營運階段，會進行各項應急演練，測試各項緊急應變部署和乘客疏散程序，東鐵線過海段已完成相關的應急演練及測試。

東鐵線另一個新月台在紅磡站，該站原有東鐵線月台昨日最後一日使用，昨有市民到舊月台拍照留念。

林鄭：連接維港北都 促進港深融合

東鐵線過海段唯一全新車站是會展站，港鐵昨在該站舉行通車儀式，特首林鄭月娥、運輸及房屋局長陳帆、港鐵主席歐陽伯權等早上從紅磡站乘東鐵過海，到會展站出席通車儀式。林鄭月娥表示，對於她這輩港人而言，東鐵線是集體回憶；又說東鐵線過海段通車後，會拉近新界東北居民和灣仔北、金鐘等距離，到會展參觀書展和食品展會更方便。

林太稱，長遠而言東鐵線策略定位更重要，會連接維港都會區和北部都會區，促進港深兩地進一步融合發展，而兩地正探討延伸東鐵線到深圳羅湖及優化羅湖口岸。她說，屯門南延線、東涌線延線、北環線等都陸續展開詳細規劃和設計，期待下屆政府繼續推進各項目。

金澤培昨被問及港鐵有否就東鐵線羅湖站北移做研究，他說相關計劃是兩地政府的規劃，港鐵會全力配合。

顧問團成員：工程問題偶然 已改善

東鐵線過海段屬沙中線工程一部分，被問及會否就紅磡站工程問題致通車延誤向港人致歉，金澤培說，不同的調查結論均指出，紅磡站適當工程完成後，可安全地配合其設計用途，已完成相關工作。

有份調查沙中線工程問題的沙中線項目專家顧問團成員劉正光昨亦有出席通車儀式。他說，沙中線工程問題主要在紅磡站，他認為情况是偶然，亦已完成改善工程，對香港工程界仍有信心。

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