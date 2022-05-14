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2022年5月14日星期六
港聞二
校巴溜前5死 警：沒駕駛未能控危駕 同意法例不合時宜 向運署提3建議未獲接納
七旬婦溺亡 事發時泳池約一二百人 官關注泳客不設限對救生員壓力
歌唱表演書法班賄選 敗選人囚4月半
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電車票價「加上加」 修訂升幅15% 成人加至3元小童1.5元 電車：第五波客量曾跌一半
梵蒂岡：陳日君被捕不應視為否定中梵協議
重組方案擬月中交立會 內會先成立小組研究 候任辦歡迎
朱國強贊成校長加薪被指衝突 梁美芬：已提醒或可避席
前副校葉玉如獲薦科大校長 校董陳恒鑌稱「開明派」願溝通
明年農曆年復活節聖誕 請假兩三天連放至少9日長假 6月或可遊日 業界憂檢疫仍難出行
昨發今年首紅雨 料今明間中大雨雷暴
廉署再起訴3人 涉向三跑工人索賄收賄8萬
大埔五旬長期病患男染大鼠戊肝 食環加強滅鼠
10年18宗飛棚致命意外 工傷權益會倡監管搭棚業
盜23億毛澤東書法 賊囚30月 200元賣出 助銷贓男判囚28月
古董音響被盜 上環單位遇竊失380萬財物
搗虛銀洗錢集團 涉款近億拘17人
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【Emily】港大醫學院拍賣135周年紀念椅 每對底價8萬
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【明報專訊】（請看附圖）
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